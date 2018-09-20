Kenan Sofuoğlu F-16'ya karşı yarıştı! İşte kazanan...

TEKNOFEST kapsamında şampiyon motosikletçi ve AK Parti Milletvekili Kenan Sofuoğlu, F-16 uçağıyla yarıştı. Yarışta adeta hız rekoru kırılırken, izleyenler heyecan dolu anlar yaşadı.

Teknofest'te ilginç yarış... Kenan Sofuoğlu motosikletle F-16'ya karşı yarıştı

9,43 DERECESİYLE KAZANDI

Teknofest İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde dev yarış gerçekleşti. Festival kapsamında düzenlenen ve bir adet formula aracı, Solotürk F-16 uçağı, bir iş jeti, bir adet Kawasaki model motosiklet ile spor araçların katıldığı yarış�� Kenan Sofuoğlu motosikletiyle 9,43'lük derecesiyle kazandı.

400 METRELİK MESAFE

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun kullandığı "Kawasaki H2R model motosiklet, Formula 1 aracı, spor araçlar, Solotürk F-16 uçağı ve bir iş jeti" için aynı anda start verildi. havalimanının pistinde yapılan ve 400 metrelik mesafeyi motosikteliyle Kenan Sofuoğlu, 9,43 saniyelik derecesiyle birinci bitirdi.

KIYASIYA YARIŞ HAYRAN BIRAKTI

Dünyanın en hızlı araçlar TEKNOFEST kapsamında yarıştı. Yarışta "Red Bull Racing Formula 1 arabası", "Kawasaki H2R", "Tesla P100 DL", "Lotus Evora 430 GT", "Aston Martin The New Vantage", "Solotürk F16 uçağı" ve "özel jet Challenger 605" yer aldı. Söz konusu araçlardan Kawasaki H2R'yi Kenan Sofuoğlu, Lotus Evora 430 GT'yi Red Bull sporcusu Türkiye ralli şampiyonu Yağız Avcı, Aston Martin The New Vantage'i Avrupa Şampiyonu Red Bull sporcusu motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu kullandı.Yarışı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul Valisi Vasip Şahin,İBB Başkanı Mevlüt Uysal , Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı başta olmak üzere çok sayıda ilçe belediye başkanı ve çok sayıda izledi. Araçların kıyasıya yarışı hayran bıraktı.