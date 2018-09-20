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ve nefes kesti

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 20.9.2018 15:52

- ve nefes kesti
- Özel timlerden bin 800 metre yükseklikte muhteşem şov

(Fotoğraflı)

Özel Kuvvetler Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı askerlerin yaptığı gösteriler nefes kesti. Helikopterden halatlarla aşağı inerek Türk Bayrağı açan ve bin 800 metre yükseklikten paraşütle atlayan askerler büyük alkış aldı.
3. Havalimanı Yerleşkesinde düzenlenen kapsamında Özel Kuvvetler Komutanlığına bağlı özel timler helikopterle nefes kesen bir gösteriye imza attı. Helikopterden halatlarla aşağı inerek Türk Bayrağı açarak gösteriye imza atan askerler büyük alkış aldı. Bu gösterinin ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı paraşüt ekibi bin 800 metre yükseklikten atlayarak başarılı bir gösteri gerçekleştirdi. TEKNOFEST'e katılan vatandaşlar gösterileri büyük bir ilgiyle izledi.
Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST'te vatandaşların keyifli dakikalar yaşadığı görüldü.

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Özel Kuvvetler ve Hava Kuvvetleri nefes kesti
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