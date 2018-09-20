Rüzgâr ve güneş santraline tek seferde en büyük kredi

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın
, 6 yerli ve yabancı bankadan 13 yenilenebilir enerji
projesi için toplamda 363 milyon dolarlık finansman sağladıklarını belirterek, "Bu finansman Türkiye
'de tek seferde alınan en büyük rüzgâr ve güneş santrali kredisi olarak öne çıkıyor" dedi. Türkiye'deki ilk "yeşil proje finansmanı" olma özelliğini taşıyan krediyle yenilenebilir enerji sektörüne yatırma devam edeceklerini vurgulayan Akın, "Yatırım yapmaya devam edeceğiz. İyi ortak ve doğru proje olduğu sürece Türkiye'deki projelerin her zaman fonlanabileceğini düşünüyorum. Türkiye ikinci çıkışına hazır olmalı" dedi.