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Rüzgâr ve güneş santraline tek seferde en büyük kredi

Giriş Tarihi: 20.9.2018
Rüzgâr ve güneş santraline tek seferde en büyük kredi
Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı , 6 yerli ve yabancı bankadan 13 yenilenebilir projesi için toplamda 363 milyon dolarlık finansman sağladıklarını belirterek, "Bu finansman 'de tek seferde alınan en büyük rüzgâr ve güneş santrali kredisi olarak öne çıkıyor" dedi. Türkiye'deki ilk "yeşil proje finansmanı" olma özelliğini taşıyan krediyle yenilenebilir enerji sektörüne yatırma devam edeceklerini vurgulayan Akın, "Yatırım yapmaya devam edeceğiz. İyi ortak ve doğru proje olduğu sürece Türkiye'deki projelerin her zaman fonlanabileceğini düşünüyorum. Türkiye ikinci çıkışına hazır olmalı" dedi.
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Rüzgâr ve güneş santraline tek seferde en büyük kredi
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