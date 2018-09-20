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Giriş Tarihi: 20.9.2018
Teksüt’ten ABD ve Tayvan’a ihracat
'nın köklü süt ve süt ürünleri firması olan , 1956 yılında 'in Gönen ilçesinde kuruldu. İlk kurulduğunda yerel ölçekte beyaz peynir üretimiyle yola çıkan firma, süreç içinde tesislerini ve ürün çeşitlerini genişleterek, bugün yine Gönen'de bulunan 27 bin metrekaresi kapalı alan olmak üzere toplam 80 bin metrekare üzerine kurulu modern fabrikasında üretimini sürdürüyor. Şirket bugün 'a da kendi markasıyla gerçekleştiriyor. Günde 550 ton süt işleyen Teksüt, ürünlerini süt endüstrisinde uygulanan en yeni teknolojilerle dünya standartlarına uygun şekilde üretiyor ve dağıtıyor.

10 BİN ÜRETİCİ
Ortalama olarak 10 bin süt alarak işleyen Teksüt için, kurulduğu ve tesislerinin bulunduğu Gönen ilçesi çok önemli. Teksüt fabrikasında bugün 500 kişi çalışıyor. Akademisyen ve uzmanların katkısıyla 10 yıldır personele hijyen ve gıda güvenliğine ilişkin eğitimler veriliyor.
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Teksüt’ten ABD ve Tayvan’a ihracat
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