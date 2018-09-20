Yeni Ekonomi Programı (YEP) Resmi Gazete'de!

Hazine ve Maliye Bakanlıgˆı ile Strateji ve Bu¨tc¸e Bas¸kanlıgˆınca hazırlanan YEP'in (2019-2021) onaylanması hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, programda büyüme hedefleri bu yıl için yüzde 3,8, gelecek yıl için yüzde 2,3, 2020 yılı için yüzde 3,5 ve 2021 yılı için yüzde 5 olarak belirlendi.

YEP'te enflasyon hedefleri ise bu yıl için yüzde 20,8, gelecek yıl için yüzde 15,9, 2020 yılı için yüzde 9,8, 2021 yılı için yüzde 6 olarak yer aldı.

Bütçe açığının GSYH'ye oranı hedeflerinin bu yıl için yüzde 1,9, 2019 yılı için yüzde 1,8, 2020 yılı için yüzde 1,9, 2021 yılı için yüzde 1,7 olduğu programda, işsizlik oranı hedefleri de bu yıl sonu için yüzde 11,3, gelecek yıl için yüzde 12,1, 2020 yılı için yüzde 11,9 ve 2021 yılı için yüzde 10,8 şeklinde sıralandı.