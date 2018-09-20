Yerli malı logoyla ayırt edilecek

Hükümet, yerli malı
nın ayırt edilmesi için ilk adımı attı. Fiyat etiketi yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikle üretim yeri Türkiye olan ürünleri belli edecek logo tanıtıldı. Logoda bulunan iki el, el birliğini temsil ediyor. Tanıtım toplantısında konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, etiketlerde yerli ürünler için logo bulunması kararının tüketici talepleri doğrultusunda olduğuna değinerek, "Türk ürünlerinin kalitesiyle onurlanmasını istiyoruz. Bu topraklarda üretilen ürünleri hep beraber tüketip, tükettiklerimizi hep beraber üretmek için buradayız. Türkiye'de üreten yabancı firmaların ürünleri de yerli. Onların da bizim Türkiye'deki alın terimizin payı vardır. Onlar da logoyu kullanacak" dedi. 131 FIRMA TESPİT EDİLDİ
Dövizdeki artışı bahane ederek fahiş zam yapan firmalarla ilgili yapılan denetimler hakkında da bilgi veren Pekcan, 2 bin 499 firma ve 41 bin 821 ürün denetlediğini, 131 firmada bin 296 ürününde haksız fiyat artışı tespit edildiğini açıkladı. Pekcan, 680 üründe fiyat etiketi ve etiket mevzuatına aykırılık bulunduğunu ve bunlarla ilgili her türlü tedbiri almaya devam edileceğini söyledi. Bakanlığın 69 bin TL'ye kadar ceza kesme ve bunu 10 kata kadar çıkarma yetkisi olduğunu vurgulayan Pekcan, "Halkın ekmeğiyle oynamak isteyenlerin ekmeğine yağ sürmedik" dedi.