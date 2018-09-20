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da büyük hile

ERHAN ÖZTÜRK
ERHAN ÖZTÜRK Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 20.9.2018
Yumurtada büyük hile
İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü, yaptıkları denetimlerde daki büyük oyunu tespit etti. Yumurtadaki oyunun adı, 'düşük gramaj' hilesi olarak kayıtlara geçti. Gramajlarına göre sınıflandırılan yumurtalarda en büyük yumurtanın ağırlığının 73 gramdan az olmaması gerekiyor. Bu standartlara uyulmadığı, kutuda yazanla, tartıda çıkan ağırlığın farklı olduğu ortaya çıktı. Gıda kodeksine göre, 53 gramdan küçük yumurtalar "S", 53 ile 63 gram arasındakiler "M", 63 gram ile 73 gram arasındakiler "L", 73 gram ve üstündeki en büyük boy yumurtalar ise "XL" etiketiyle belirtiliyor. Raflarda bu etiketlere ve fiyat ağırlığına göre ücretlendiriliyor. Ancak böyle bir ağırlığın rafta olmadığı tespit edildi.
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Yumurtada büyük hile
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