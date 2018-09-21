Google’a 93 milyon lira para cezası

Rekabet Kurulu'nca, Google
LLC, Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti. ve Google International LLC'den oluşan ekonomik bütünlüğe rekabeti ihlal ettği gerekçesiyle 93 milyon 83 bin 422 TL idari para cezası kesildi. Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Google ekonomik bütünlüğünün mobil işletim sistemi ile mobil uygulama ve hizmetlerinin sununuma ilişkin davranışlarının ve cihaz üreticileriyle imzaladıkları sözleşmelerin rekabeti ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik soruşturma tamamlandı. Kurulca, söz konusu ekonomik bütünlüğün "lisanslanabilir mobil iletişim sistemleri" pazarında hakim durumda bulunduğuna karar verildi.