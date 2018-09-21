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Koton yerli üretimi yüzde 85’e çıkardı

Giriş Tarihi: 21.9.2018
Koton yerli üretimi yüzde 85’e çıkardı
213'ü yurtdışında, 303'ü yurtiçinde olmak üzere 516 mağazası, dünya genelinde de binden fazla satış noktası bulunan Koton, yerli üretim oranını artırdı. "'de üretmek gücümüzü artırıyor" diyen Koton Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Yılmaz, "Yüzde 85'e çıkardığımız yerli üretim oranıyla hem Türkiye hem de tüketicilerimiz kazanıyor. Hızlı moda sektöründe satış rakamlarının düştüğü bir dönemde satışlarımız yüzde 30 arttı" dedi. Türkiye'den yıllık ortalama 1.8 milyar TL satın alma yaptıklarını belirten Yılmaz, bu rakamın yüzde 40'ının işçilik ve yaratılan katma değer olduğu belirtti.
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Koton yerli üretimi yüzde 85’e çıkardı
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