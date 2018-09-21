Son dakika haberi Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın çeyrek altın fiyatları 21 Eylül Cuma burada!

Altın fiyatlarında son dakika iniş ve çıkışlı grafik devam ediyor. Türk ekonomisine yapılan dış kaynaklı saldırılar ekonomi piyasaları üzerinde olumsuz bir hava yaratırken altın fiyatları dalgalı bir görüntü çizmeye başladı. Altın fiyatlarındaki son gelişmelere değinmeden önce altının toplumumuzdaki yerini anlamamız gerekli. Altın fiyatları, Türk insanının her gün düzenli olarak araştırdığı konular arasında yer almaktadır. Gram altın çeyrek altın başta olmak üzere hem yatırım hem de hediye için tercih edilen altın türleri önemli bir kültürel kod olarak dikkat çekmektedir. Düğün mevsiminin sona ermeye başlamasıyla çeyrek altına yönelik ilginin bir nebze azalacağını söylememiz mümkün olurken gram altına yönelik ilginin artacağını ise söyleyebiliriz. Peki, gram altın çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 21 Eylül bugün güncel altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

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