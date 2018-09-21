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Son dakika haberi: kuru bugün ne kadar kaç TL? 21 Eylül güncel euro

ve euro fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri ekonomide en çok merak edilen konu durumunda. Dış kaynaklı kur saldırılarına karşı gerek Merkez Bankası'ndan gerekse Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan hamleler gelirken 21 Eylül Cuma sabahı da ekonomideki durumu merak bireyler 'dolar bugün ne kadar?' sorusu ile araştırmalarını yapıyor. Dün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'nın ardından son dakika da bir hayli merak ediliyor. İşte 21 Eylül güncel dolar euro alış satış fiyatları...

Giriş Tarihi: 21.9.2018 10:00 Güncelleme Tarihi: 21.9.2018 10:00
Son dakika haberi: Dolar kuru bugün ne kadar kaç TL? 21 Eylül güncel euro dolar fiyatları

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından dün açıklanan Yeni Ekonomi Programı, Türk ekonomisindeki 3 yıllık yol haritasını içeriyor. Programın açıklanmasına paralel olarak son dakika da merak edilir oldu. Dün gün içerisinde 6,13 ile günün en düşük seviyesini gören fiyatları bugün yoğun şekilde merak ediliyor.

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DOLAR EURO FİYATLARI NE KADAR?

Kapalıçarşı'da 6,2767 liradan alınan dolar 6,2767 liradan satılıyor. 7,4021 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 7,4065 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,2610 lira, euronun satış fiyatı ise 7,3790 lira olmuştu.

Bakan Albayrak dün açıklanan YEP kapsamında büyümeyi bu yıl için yüzde 3,8 ve 2019 için yüzde 2,3 olarak öngördüklerini açıkladı. Enflasyon beklentileri ise 2018 için yüzde 20,8 ve 2019 için yüzde 15,9 olarak belirlendi.

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Son dakika haberi: Dolar kuru bugün ne kadar kaç TL? 21 Eylül güncel euro dolar fiyatları
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