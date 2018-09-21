TEKNOFEST 2. gününde de rekor katılımla devam ediyor

TÜRKİYE'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNEFEST'e ikinci gününde de yoğun ilgi var. Sabah erken saatlerde festival alanına gelen öğrenciler, farklı modellerde sergilenen hava araçlarına büyük ilgi gösterdi. Açılışı dün yapılan festivale ilk gün 100 bin gibi rekor sayıda katılımcı ziyaret ederken, bu sayının bugün 100 bini geçmesi bekleniyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, ikinci gününde de birbirinden renkli etkinlikler ve yarışmalarla devam ediyor. Demirören Medya Grubu'nun da sponsorları arasında yer aldığı festival kapsamında bugün model uçak gösterileri, dünya drone şampiyonası ve çeşitli hava gösterileri düzenleniyor. Ayrıca roket, otonom sistemler, yapay zeka, İHA dahil olmak üzere 12 farklı kategoride düzenlenecek teknoloji yarışmaları ile gençlerin kendi teknoloji projelerini geliştirmesi ve üretmeleri de destekleniyor. Her bir yarışmanın, yarışma ile ilgili bir alanda faaliyet gösteren paydaşı bulunuyor. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı öncülüğünde düzenlenen yarışmaların destekçileri arasında, Türkiye'nin millî teknoloji hamlesi hedefinde önemli rol oynayan Aselsan, Baykar, BMC, İGA, İSBAK, Roketsan, TAİ, Tübitak ve Türksat yer alıyor.

İLK KEZ GÖRDÜKLERİ UÇAKLARI YAKINDAN TANIDILAR

Sabah saatlerinden itibaren binlerce öğrencinin de aralarında bulunduğu yoğun ziyaretçi akınına uğrayan festival, özellikle öğrencileri çok mutlu etti. Birçoğu ilk kez gördükleri uçakları yakından tanıma fırsatı buldu.

C-130 tipi askeri nakliye uçağını gezen 5. sınıf öğrencisi Nehir Nurbaş, Burası çok güzel. Herkesin gelip burayı görmesi gerekir. Kocaman uçaklar var ve içine girebiliyoruz. Asker arkadaşlar da bize yardımcı oluyor. İçine girdiğim uçak askeri nakliye uçağı. İçini gezdim ve çok beğendim şeklinde konuştu. Melek Yalçın adlı öğrenci ise Festivali çok beğendim. Çok güzel uçaklar gördük. İyi ki buraya geldik. Değişik modelde uçaklara biniyoruz. Çok eğleniyoruz ifadelerini kullandı.