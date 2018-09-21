Turkcell Global Bilgi, Bursa'daki istihdamını üçe katlıyor

Turkcell Global Bilgi'den yapılan açıklamaya göre, Turkcell Global Bilgi, yıl sonuna kadar 320 yeni çalışma arkadaşını daha işe alacak. Böylece, Turkcell Global Bilgi, Bursa'daki istihdamını üçe katlayacak. Finans, sigortacılık, e-ticaret, perakende ve ulaştırma gibi sektörlerde Türkiye'nin önde gelen şirketlerine hizmet veren Turkcell Global Bilgi, Bursa'daki insan kaynağı sayısında artış planlıyor.

TURKCELL GLOBAL BİLGİ'DEN MESLEKİ VE KİŞİSEL GELİŞİME TAM DESTEK

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Global Bilgi İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Zafer Çavdar, işe alım sayısında artış planlayan Turkcell Global Bilgi'nin, çalışanlarına birçok farklı alanda imkânlar sunduğunu belirterek, çalışanların eğitim ve gelişimine yönelik çok sayıda yatırım yapıldığını bildirdi.

Son dönemlerde farklı kanallardan nihai müşterilere hizmet sunmak üzere bu mesleğe ilginin oldukça arttığını aktaran Çavdar, hazırladıkları sertifikalı Müşteri Hizmetleri Gelişim Programı ile çalışma arkadaşlarının meslekte en iyilerden biri olmalarına imkân sunduklarını kaydetti. Çavdar, program kapsamında, güçlü iletişim kuran, iyi bir müşteri deneyimi yaratan, harekete geçen, ikna ve satış becerisine sahip, teknolojiye hâkim çalışanların yetiştirilmesinin hedeflendiğini vurgulayarak, "Etkin teknolojik yöntemler ve altyapılarıyla, yeni nesil öğrenme ve oyunlaştırma teknikleriyle gelişime önemli katkı sağlanıyor. Bu programla çalışanlar, hem iş hayatlarında hem de özel hayatlarında kullanabilecekleri, kişisel gelişimlerini destekleyecekleri bilgiler ediniyorlar. Diğer yandan şirket içinde farklı lokasyon ya da farklı bölümlerdeki kariyer fırsatlarından da faydalanabiliyorlar." ifadelerini kullandı.

Turkcell Global Bilgi olarak sadece eğitimle kalmayıp iş hayatını keyifli hale getirmek ve çalışanların motivasyonunu yüksek tutmak için de programlar düzenlediklerini bildiren Çavdar, bu nedenle Bursa lokasyonu açıldıktan hemen sonra öncelikle sosyal aktivite kulüpleri kurduklarını aktardı. Şirket başarısının arkasında mutlu çalışan bir takımın bulunduğunu, bu nedenle arkadaşlarının çalışma ortamlarının keyifli olmasının daima odak alanları olacağını belirten Çavdar, keyifli bir iş ortamı sunan, gelişim ve kariyeri destekleyen kurumsal bir şirkette bu mesleği yapmak isteyen arkadaşların başvurularını beklediklerini de kaydetti.

Social Club; ikramlar, turnuvalar, yarışmalar, geziler ile iş ortamını renklendirirken, çalışanların ailelerinin şirketi yakından tanımak üzere davet edildiği "Aile Buluşmaları", "Özel Gün Kutlamaları", "Yaz Şenliği", çalışanların çocuklarına özel düzenlenen "Çocuk Şenliği" gibi etkinliklerle kurum kültürünün yaşatıldığı birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Bu arada, Turkcell Global Bilgi'nin Bursa çağrı merkezi, Mudanya yolu üzerinde Özdilek'e 700 metre mesafedeki Emek Mahallesi'nde yer alıyor.