Yüksek performansa dokunmatik ekran

Dizüstü bilgisayar
larda performans ihtiyacı artıyor. Son dönemde dijital doğan kuşağın ve girişimcilerin performans ihtiyacı grafik ve video işlerinde artış gösteriyor. Lenovo, işte tam da bu ihtiyacı adresleyen en son ürünü ThinkPad X1 Extreme modelini Transform etkinliğinde tanıttı. Windows 10 işletim sisteminde çalışan ince ve hafif dizüstü bilgisayar, yüksek performanslı video, sanal ve artırılmış gerçeklik projelerini yapanlar için tasarlandı. Lenovo Global Kurumsal Girişimcilik Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Christian Teismann ise konu ile ilgili olarak: "Girişimciler son teknoloji telefonlar, tabletler, kişisel bilgisayarlar ve akıllı cihazlar ile evlerinde gelişmiş teknoloji kullanmaya alıştılar. Bu kullanıcılar iş yerlerinde de aynı teknolojiye sahip olmak istiyorlar" dedi.