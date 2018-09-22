7’den 77’ye coşkusu TEKNOFEST

Türkiye
Teknoloji Takımı (T3) Vakfı öncülüğünde ve Turkuvaz Medya
Grubu'nun sponsorluğunda İstanbul
Yeni Havalimanı'nda başlayan TEKNOFEST
İstanbul Havacılık, Uzay
ve Teknoloji Festivali ikinci gününde de her yaştan ziyaretçi akınına uğradı. FESTİVALİN EN YAŞLISI
81 yaşındaki Mehmet Yağmur, 75 yaşındaki eşi Şerife Yağmur
, oğlu Hüseyin Yağmur
ve torunları ile festivalin ziyaretçileri arasında yer aldı. Babasının konuşmakta güçlük çektiğini ifade eden oğul Hüseyin Yağmur "Bilgi ve teknoloji 7'den 70'e herkese herkesi ilgilendiriyor. Herkes görsün diye birlikte geldik" dedi. 75 yaşındaki Şerife Yağmur ise "Allah Müslümanlara yardımcı olsun. Uçakları beğendim. Onları Allah korusun. Liderimizi Allah korusun" diye konuştu. 'MİLLİ OLMASI GURUR VERİCİ'
Oğulları Mert, Çınar ve eşi Semra ile festivale gelen Kaan Yürür "Okuldan izin aldık geldik. Çocuklar geleceğimiz. Bilişim ve teknoloji çok önemli.O yüzden çocuklarımızı getirdik. Hava araçlarını görsünler istedik. Çoğu milli olan araçlar gurur verici. Türkiye'nin sessiz sedasız son 15 yıldır silah sanaayi alanından ne yaptığını görüyoruz" dedi. Van de Graaff jeneratörünü deneyen Bursa Yeşil Devlet Hatun Anadolu İmam Hatip Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Firuze Tamlak "Okulda robotik kodlama projeleri yaptık. Müdürümüz ödül olarak bizi buraya getirdi" diye konuştu. Eşi Fatma, kızı Sevde ile fuara gelen makine mühendisi Orhan Hülagü "İstanbul teknolojinin merkezi. Ben de kendi firmamı kurdum. Etkinlikler bizi gururlandırdı. Teknolojik ilerlemeyi yakından görmek bizi mutlu etti. Ben de bu kalkınmaya firmamla katkıda bulunmak istiyorum." diye konuştu. Emekli Memiş Yiğit (66) "Teknolojiye meraklıyım. İHA
'larımız hoşuma gitti" derken İstanbul Üniversitesi
İktisat Bölümü öğrencileri Adem Açıker ve Sümeyye Kaya da "Uzay gösterisini izlemeye geldik. Belediye otobüsünü kullandık. Her şey çok güzel" diye konuştu. BAKAN PEKCAN'DAN ZİYARET
Ticaret
Bakanı Ruhsar Pekcan, TEKNOFEST'i ziyaret etti. Bakan Pekcan'a, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar eşlik etti. Pekcan, Baykar standında insansız hava araçları ve kontrol edildikleri yer kontrol istasyonu hakkında bilgi aldı. Pekcan, burada operatör koltuğuna oturdu. Daha sonra ASELSAN standına geçen Pekcan, şirketin tasarlağı kokpit, uydu sistemleri ve İhtar anti-drone sistemini inceledi. A400M uçağını da gezen Pekcan, teknoloji ürünlerinin ekonomi açısından taşıdığı öneme vurgu yaptı. TÜBİTAK'TAN İHA YARIŞMASI
TEKNOFEST'te düzenlenen TÜBİTAK
2018 Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması, festivale katılan vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. 385 başvuru arasından seçilen 85 kişinin yarıştığı yarışmada insansız hava aracı pilotları hünerlerini sergiledi. Gökyüzünde akrobasi yapan insansız hava araçları pilotları, izleyenlerin beğenisini topladı. Yarış alanını ziyaret eden TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal Türkiye'deki üniversite ve liselerimizin yanında Azerbaycan, Endonezya, Pakistan gibi ülkelerden de katılımlarımız var. Ben tüm katılımcı arkadaşlarımıza başarılar diliyorum" dedi. THY, JETLERLE UÇTU Türk Yıldızları
ve Türk Havayolları'nın Boeing 777 yolcu uçağı gösteri uçuşu yaptı. KOKPİTTEN BOĞAZ
TEKNOFEST'E katılan Türk Yıldızları'nın boğaz üzerinde yaptığı uçuş kokpitten böyle görüntülendi. Türk Yıldızları bu görüntüleri "İstanbul kanatlarımızın altında! Teknofest'te gözünüz gökyüzünde olsun!" masajlarıyla sosyal medyadan paylaştı. UZAY GÖZLEMİ KEYFİ
Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi
tarafından organize edilen, Turkuvaz Medya'nın medya sponsoru olduğu festivalin en keyifli etkinliklerinden biri de etkinlik alanına kurulan planetaryumdaydı. Ziyaretçiler armut koltuklarda oturarak uzay gözlemi yaptı. ERDOĞAN'DAN FESTİVAL DAVETİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün TEKNOFEST'e katılacağını belirterek, herkesi İstanbul Yeni Havalimanı'na davet etti.