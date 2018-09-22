Bir aylık kira cepte kalacak

ÜÇ yıllık Yeni Ekonomi Programı kapsamında emlak, gayrimenkul sektörüne yönelik üç önemli başlık yer alıyor. Taşınmaz değerleme sistemi kurularak gayrimenkul envanteri tamamlanacak, tapu harçları ve emlak vergileri gerçek değerleri üzerinden alınacak, kira
artış oranına dair üst sınır, üretici fiyatları yerine tüketici fiyatlarına göre belirlenecek. VATANDAŞIN LEHİNE
İstanbul Umum Emlak Komisyoncuları Esnaf Odası Başkanı Nizameddin Aşa, bu yıl üretici fiyat endeksindeki yükseliş nedeniyle kira artışlarının yüzde 19'a yaklaştığını anımsatarak, yapılacak düzenlemenin vatandaş lehine bir olduğunu söyledi. Aşa, "Haziran ayında ÜFE yüzde 19'a yakın, TÜFE yüzde 12. İkisi arasında yüzde 6'dan fazla büyük bir fark var. Ağustos ayında mal sahipleri ve kiracılar arasında sıkıntı yaşandı. Yapılan bu düzenleme kiracıların lehine olacak" dedi. Aşa, kira artışının ÜFE ile hesaplanmasının yaklaşık bir aylık kiranın cepte kalması anlamına geldiğini söyledi. Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, taşınmaz değerleme sistemi konusunda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün çalışma yaptığını belirtirken, Ankara
Tüm Emlakçılar Odası Başkanı Ahmet Rıfat Yetkin ise, kira artışına yönelik düzenlemenin vatandaşı koruyan bir adım olduğunu söyledi.