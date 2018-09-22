İlişkiler üst lige çıkıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın 28-29 Eylül tarihlerinde yapacağı ziyaret öncesinde ekonomi yönetimi Almanya
'ya çıkarma yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı
Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz
, Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile görüştü. Beş bakan görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. GERGİNLİK GERİDE KALDI
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Başkan Erdoğan'ın Almanya'ya yapacağı resmi ziyaretin, iki ülke ve Avrupa Birliği (AB)-Türkiye
ilişkilerine katkı sağlayacağını söyledi. Albayrak, "Bu ziyaretin, Osmanlı'dan bugüne Türkiye- Almanya ilişkilerindeki tarihsel temelin üzerine yeni bir tuğla koyma noktasında önemli olduğunu düşünüyorum. Türk-Alman ilişkileri gerginlik sürecini geride bıraktı ve pozitif yönde ilerliyor. Samimi ve yapıcı dilin olduğu bir sürece girdik" dedi. POZİTİF GELİŞMELER YAŞANACAK
Türk-Alman ilişkilerinde ekonomik manada çok başarılı bir 15 yılın geçtiğini anlatan Albayrak, şöyle konuştu: "Sadece AK Parti döneminde, Türkiye ile Almanya ticaret hacmini yüzde 300'le, 13 milyar dolardan 38 milyar dolara ulaştırmış. Bu süreci ilişkilerin bir üst lige çıkması için önemli adımların atılacağı yeni bir başlangıç olarak görüyorum. İlişkilerin gelişmesi birçok pozitif gelişmeyi beraberinde getirecek." Türkiye ile Almanya'nın birçok konuda meselelere aynı açıdan baktığını vurgulayan Albayrak, "Bölgenin güvenliği, İran, küresel ticaretteki sorunlar gibi meselelere aynı bakıyoruz. Bölgemiz çok kritik bir bölge. Ortak ve stratejik bakış açısıyla yeni bir dönemin başladığını düşünüyorum. Bundan sonraki süreç kazan-kazan olarak gelişecek. Siyasetçiler duygusal değil, rasyonel olmalıdır. Biz rasyonel bakıyorsak, geleceğe ortak akılla güçlü ve umutlu bakmak lazım" diye konuştu. STRATEJİK İŞBİRLİĞİ YAPILIYOR
Küresel manada çalkantılı bir iklimde, farklı sınamalarla karşı karşıya olduğumuz bir türbülansın içinde yeni bir ekonomik dönemden geçildiğini söyleyen Albayrak, "Bu süreçte, Türkiye'nin istikrarı Almanya'ya, Almanya'nın istikrarı Türkiye'ye çok net katkı yapacak. Biz her daim sorunlara ortak akılla yaklaşıldığı zaman çözüm bulunabileceği bir siyasi bakışta olduk. Önümüzdeki günlerde Türkiye ve Almanya stratejik işbirliği noktasında çok daha güçlü ve güvenli adımlar atacaktır. Sinerji oluşturabileceğimiz alanlar var" dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da görüşmelerin oldukça verimli geçtiğini belirterek, "Bu güçlü diyaloğun meyvelerini umuyorum çok yakında alacaağız" ifadesini kullandı. HAFTAYA ERDOĞAN GİDİYOR
Başkan Erdoğan 28-29 Eylül'de Almanya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek. İki ülke ilişkilerini daha da güçlendirip, derinlik kazanmasına imkân sağlayacak ziyarette Erdoğan; siyasi, ekonomik ve kültürel konuları ele alacak. Türkiye'de hâlen 7 binin üzerinde Alman şirketi faaliyet gösteriyor. Türkiye'nin, en büyük dış ticaret ortağı olan Almanya'ya ihracat
ı 2017'de yüzde 5.4 artış gösterdi. Ağustos ayında en fazla ihracat, 1 milyar 129 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. TÜRKİYE EKONOMİK AÇIDAN SAĞLIKLI BİR ÜLKE
Almanya
Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, Türkiye'nin son derece güçlü ve ekonomik açıdan sağlıklı bir ülke olduğunu söyledi. Altmaier, "Bu hepimizi sorunları aşabileceği yönünde iyimser kılıyor. Elbette bunun aşılabilmesi bizim çıkarımıza olacaktır. Sayın Şansölye ile Cumhurbaşkanı
arasında son derece açık sözlü ve yapıcı görüşmeler olacağından emin olabilirsiniz. İkili ilişkiler konusunda yeni bir sayfa açılacaktır" dedi. Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz ise Türkiye'nin ne dünkü görüşmede, ne de önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı ile Şansölye arasında yapılacak görüşme için ekonomik destek talebi iletmediğini vurguladı. ALMANLAR'I DAVET ETTİ
Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin son 15 yılda enerji piyasalarını serbestleştirme konusunda dev adımlar attığını dile getirerek, "Şu anda Alman şirketlerinin yatırımları 25 milyar euroyu aştı. Bu sevindirici. Bu pazarda Alman oyuncuları aramızda görmek istiyoruz" diye konuştu. GB'DE ALMANYA YANIMIZDA
Ticaret
Bakanı Ruhsar Pekcan, Alman mevkidaşlarıyla ekonomik ve dostluk ilişkilerinin artırılması yönünde hem fikir olduklarını belirterek, "İki tarafta da aynı istek, hedef var. Ticaret hacmini iki, üç kata çıkarabileceğimize inanıyorum. AB ile Türkiye'nin Gümrük Birliği (GB) anlaşmasının güncellenmesi için toplantılara başlaması gerekiyor. Almanya'nın desteğinin yanımızda olduğunu gördük. Ticaret hacmimiz bu yıl 38 milyar dolara ulaşacak" dedi. 2024 AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA HAZIRIZ
Bakan Albayrak, Türkiye'nin ekonomik olarak da altyapı olarak da 2024 Avrupa Şampiyonası'na hazır olduğunu belirtti. Alman Ekonomi Bakanı Olaf Scholz ise "Bu şampiyonaya kimin ev sahipliği yapacağı sportif bir seçim olacaktır. Türkiye kendisi için biz de 'ev sahipliği bizde kalsın' diye mücadele edeceğiz. İyi olan kazansın" dedi.