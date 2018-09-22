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Bakan Albayrak: Ekonomik işbirliğini çok daha ileri taşıyacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Almanya'daki temaslarının ardından resmi Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Albayrak," ve Almanya bugün, pozitif ajandalar ve karşılıklı kazan-kazan prensibine dayanan bir yaklaşımla, ilişkilerini ve ekonomik işbirliğini çok daha ileri taşıma konusunda mutabıktır. Bu güçlü diyaloğun meyvelerini umuyorum çok yakında alacağız." dedi

Giriş Tarihi: 21.9.2018 22:14 Güncelleme Tarihi: 22.9.2018 01:37
Bakan Albayrak: Ekonomik işbirliğini çok daha ileri taşıyacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Almanya'daki temaslarının ardından resmi Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Bakan Berat Albayrak'ın Twitter üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"Bugün Berlin'de, Ticaret Bakanımız Ruhsar Hanım ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Bey ile birlikte, Alman mevkidaşlarımız Sn. Olaf Scholz ve Sn. Peter Altmaier ile ülkelerimiz arasındaki ekonomik işbirliği kapsamında oldukça verimli görüşmeler gerçekleştirdik."

" ve Almanya bugün, pozitif ajandalar ve karşılıklı kazan-kazan prensibine dayanan bir yaklaşımla, ilişkilerini ve ekonomik işbirliğini çok daha ileri taşıma konusunda mutabıktır. Bu güçlü diyaloğun meyvelerini umuyorum çok yakında alacağız."

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Bakan Albayrak: Ekonomik işbirliğini çok daha ileri taşıyacağız
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