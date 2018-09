Son dakika: Bugün dolar kuru ne kadar kaç TL? Dolar ve euro alış satış fiyatları ile ilgili son dakika haberleri...

Dolar bugüne nasıl başladı? Bu sorunun cevabını merak eden vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdılar. Türkiye'ye kur saldırıları üzerinden yüklenmek isteyen dış mihraklara karşı Türk milleti dirayetli duruşunu sürdürüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı ile ekonomide izlenecek 3 yıllık yol haritasını açıkladı. Dolar konusunda dış mihrakların kur saldırıları sürerken, yaşanan hareketli grafik nedeniyle de araştırmalar aynı hızında devam ediyor. Vatandaşlar arama motoru üzerinden bugün dolar ne kadar? sorusunun yanıtını arıyor. İşte bu sorunun yanıtı...

DOLAR BUGÜN NE KADAR?

Dolar bugün ne kadar? sorusu yine araştırılmaya devam ediyor. Konuyla ilgili son dakika gelişmelerini an be an Sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. Dolar 22 Eylül Cumartesi sabahına 6.27 lira civarında seyrederek girdi.

EURO BUGÜN NE KADAR?

Euro ile ilgili araştırmalarda aynı şekilde devam ediyor. Kur fiyatlarında yaşanan hareketlilik altın fiyatlarını da etkilediği için vatandaşların birçok kısmı da bu meraklarını gidermek için takip ediyorlar. Euro 22 Eylül Cumartesi sabahına 7,41 lira civarında seyrederek girdi.

