Tam 15 milyar dolar, Apple'a o ülkede büyük şok

Avrupa Komisyonu'nun Apple ile İrlanda hükümeti arasında uzun yıllardır devam eden vergi anlaşmasına yönelik başlattığı soruşturma kapsamında, Apple kendisine kesilen cezanın tamamını ödedi.

Avrupa Birliği Komisyonu; 2016 yılında, detaylı incelemelerden sonra Apple'ın vergi kanunlarına uymadığı gerekçesiyle İrlanda Devleti'ne 14.5 milyar dolarlık ödeme yapması yönünde hüküm vermişti. Avrupa Birliği Ticaret Komisyonu'na göre ABD'li teknoloji devi, İrlanda'ya, satışlarının yüzde 0.005 gibi sembolik düzeyde bir vergi ödemişti.

2020 YILINA KADAR DOKUNAMAYACAK

Avrupa Komisyonu, Apple ile İrlanda hükümeti arasında yıllardan beri süregelen bu vergi anlaşmasına yönelik soruşturma başlatmış ve Apple'ın Avrupa'daki operasyonlarına karşılık yeterli miktarda vergi ödemediğine karar vermişti. Apple, Avrupa Birliği'nin vergi kanunlarına uymaması nedeniyle 1.4 milyar doları faizi olmak üzere İrlanda devletine toplam 15.3 milyar dolarlık ödeme gerçekleştirdi. Söz konusu ödeme İrlanda hükümetinin kasasına girse de, temyiz davasına kadar kullanılamayacak. Temyiz davasının ise 2020 yılında sonuçlanması bekleniyor.

Bu süre tamamlanana kadar hesaptaki para varlık yönetim şirketleri Amundi, BlackRock ve Goldman Sachs tarafından yönetilecek. Sözkonusu yatırım şirketler, mahkeme nihai kararını verinceye kadar 15 milyar dolarlık bu tutar ile düşük riskli yatırımlar yapacak. Bu yatırımlar nedeniyle herhangi bir zarar ortaya çıkarsa, oluşan zararı İrlanda hükümeti karşılayacak.