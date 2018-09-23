Bahçeşehir halka açılmayı planlıyor

Bahçeşehir
Okulları'nın İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel
, halka arz kararı aldıklarını belirterek, Sermaye Piyasası Kurulu uzmanlarıyla görüşmeler yaptıklarını söyledi. Yücel, "Hedge fonlar Türkiye
'ye ve eğitim sektörüne gelmek istiyor. Halka arz fırsatlarına bakıyorlar. Biz de gelecek yıl halka arz için
road show'a çıkmayı planlıyoruz. Yüzde 40'lık arzla 1 milyar TL'lik bir gelir hedefliyoruz" dedi. 300 MİLYONLUK YATIRIM
Ortaöğretim seviyesinde de yatırıma hız verdiklerini söyleyen Hüseyin Yücel, 300 milyon liralık yatırımla 18 yeni kampusun kurulduğunu anlattı. Üniversite dışı eğitim alanında 16 bin çalışanları olduğunu ve yeni yatırımlarla 3 bin 600 kişiye istihdam sağladıklarını belirten Yücel, gelecek yıl kolej yatırımlarına devam edeceklerini söyledi. YÖK KOTAYI KALDIRSIN
Yüksek Öğretim Kurumu'nun (YÖK
) yabancı öğrenci kontenjanını kaldırmasının ülkenin döviz gelirini artıracağını da vurgulayan Yücel, "Kota nedeniyle yabancı öğrencilerin hepsini alamıyoruz. Yabancı bir öğrenci okula 10 bin dolar, ülkeye 12 bin dolar harcıyor. Bu durum Türkiye'nin net ihracatı demek. Öğrencilerden sağlanan gelir hiçbir ithal girdi kullanılmadan elde ediliyor. Kota kalkarsa yabancı öğrenci sayısını 5'e katlarız" dedi. Turizm
sektöründe bile ithal girdi kullanıldığını ancak eğitim alanında her şeyin yerli olduğunu söyleyen Yücel, YÖK'ün kota getirmesi nedeniyle okullarında 5 bin 600 yabancı öğrenci bulunduğunu, kota kalkarsa bu sayının 20 bini geçeceğini söyledi. 25 bin Türk öğrencileri bulunduğunu söyleyen Yücel, "146 ülkeden öğrencimiz var. Afrika
, Ortadoğu
, Balkanlar'dan çok fazla talep alıyoruz. Kota kalkarsa Çin ve Uzakdoğu'dan da öğrenci getiririz" dedi.