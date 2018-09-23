Son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar kaç TL? 23 Eylül Pazar güncel canlı gram altın çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatlarında her geçen gün yeni bir son dakika gelişmesi yaşanırken, vatandaşlarımız da altın fiyatlarını yakından ilgiyle izliyor. Gerek hediyelik eşya olarak gerekse yatırım aracı olarak görülen altın, Türk toplumu için oldukça önemli bir yere sahiptir. Çeyrek altın ve gram altının ön plana çıktığı altın fiyatlarında, yurttaşlar güncel ve canlı fiyat bilgilerine erişmek istiyor. Sizler için derlediğimiz haberimizde, gram altın, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatlarını listelerken, A Para canlı altın fiyatları sayfamızdan da canlı fiyatlara ulaşmanız için sayfa linki bırakıyoruz. İşte 23 Eylül Pazar 2018 altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Altın fiyatları bugün ne kadar? sorusu arama motoru üzerinden en çok aratılan konuların başında geliyor. Piyasalar ile ilgili en doğru ve güncel bilgilere bu başlık altından ulaşabilirsiniz...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın, çeyrekten sonra ne çok tercih edilen tür olmakla birlikte diğerlerine göre daha ucuz olması nedeniyle vatandaşlar tarafından rağbet görüyor. Özellikle fiyatlarda yaşanan yükseliş ile birlikte gram altın en çok rağbet görenler arasında. Peki 23 Eylül Pazar gram altın ne kadar? Bu sabah gram, 242,73 liradan alınırken 242,83 liradan satılıyor.