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: bugün ne kadar kaç TL? 23 Eylül Pazar güncel canlı fiyatları

ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Coğrafyamızın kültüründe önemli bir yere sahip olan altın, halkımız tarafından dolar ve eurodan daha önemli bir yatırım aracı olarak görülmektedir. Altının bu kadar önemli olduğu bir kültürde, vatandaşlarımız da hemen hemen her gün son dakika altın fiyatları konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Eylül ayının sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde düğünler sona erirken, başta ve olmak üzere hediye olarak takılan altın türlerine ilgi de nispeten azalmaya başladı. Yine de, olarak başta çeyrek altın ve cumhuriyet altın fiyatları ise her gün merakla sorgulanıyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar kaç TL oldu? Sizler için derlediğimiz haberimizde, 23 Eylül Pazar güncel ve nı listeledik.

Giriş Tarihi: 23.9.2018 10:04 Güncelleme Tarihi: 23.9.2018 10:05
Son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar kaç TL? 23 Eylül Pazar güncel canlı gram altın çeyrek altın fiyatları

nda her geçen gün yeni bir gelişmesi yaşanırken, vatandaşlarımız da altın fiyatlarını yakından ilgiyle izliyor. Gerek hediyelik eşya olarak gerekse yatırım aracı olarak görülen altın, Türk toplumu için oldukça önemli bir yere sahiptir. ve ın ön plana çıktığı altın fiyatlarında, yurttaşlar güncel ve canlı fiyat bilgilerine erişmek istiyor. Sizler için derlediğimiz haberimizde, gram altın, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatlarını listelerken, A Para sayfamızdan da canlı fiyatlara ulaşmanız için sayfa linki bırakıyoruz. İşte 23 Eylül Pazar 2018 altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Altın fiyatları bugün ne kadar? sorusu arama motoru üzerinden en çok aratılan konuların başında geliyor. Piyasalar ile ilgili en doğru ve güncel bilgilere bu başlık altından ulaşabilirsiniz...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın, çeyrekten sonra ne çok tercih edilen tür olmakla birlikte diğerlerine göre daha ucuz olması nedeniyle vatandaşlar tarafından rağbet görüyor. Özellikle fiyatlarda yaşanan yükseliş ile birlikte gram altın en çok rağbet görenler arasında. Peki 23 Eylül Pazar gram altın ne kadar? Bu sabah gram, 242,73 liradan alınırken 242,83 liradan satılıyor.

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Son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar kaç TL? 23 Eylül Pazar güncel canlı gram altın çeyrek altın fiyatları
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