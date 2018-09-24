Çılgın Türklerin elektrik şovu

Türkiye, Avrupa'nın ticari araç üssü konumunda bulunuyor. 2017 rakamlarına göre, otobüs ve kamyon üretiminde birinci, hafif ticari araçlarda üçüncü sırada yer alıyor. Bu yıl 67'ncisi düzenlenen dünyanın en önemli ticari araç fuar
ı IAA Hannover'e rekor seviyede 110 firmayla katılan Türkiye, gövde gösterisi yaptı. Türk otomotiv sanayisi fuarda sergilediği yeni modellerle, Avrupa'nın ticari araç üssü olduğunu kanıtladı. 4 MILYON $'LIK YATIRIM YAPTI ANADOLU
Isuzu, Hannover 2018 Ticari Araç Fuarı'nda Türkiye'de üretilen ilk yüzde 100 elektrikli kamyonu NPR 10 EV
'nin de dünya lansmanını gerçekleştirdi. Anadolu Isuzu tarafından gelecekte sunulacak hibrit ve elektrikli araç ürün yelpazesinin ilk üyesi olan NPR 10 EV, 4 milyon dolarlık bir yatırımla ve 70 kişilik özel bir ekip tarafından geliştirildi. ELEKTRIKLI JEST'E SIPARIŞ YAĞDI KARSAN
elektrikli Jest'i Hannover'de tanıttı. Büyük beğeni toplayan Jest Electric
'e sipariş yağdı. BMW tarafından geliştirilen 33 ve 66 kW-saat'lik bataryalarla tercih edilebilen Jest Electric, 165 km menzil sunarken, geleneksel alternatif akımlı şarjla 8 saatte, hızlı şarjla ise 1.2 saatte şarj olabiliyor. 9 DAKIKALIK HIZLI ŞARJLA 90 KM TEMSA
, seri üretime hazır hale getirdiği elektrikli Avenue Electron'u Hannover Ticari Araç Fuarı'nda vitrine çıkardı. 12 metrelik 35 koltuklu 85 kişilik yolcu kapasitesine sahip otobüs, tam şarjla 230 kilometrelik bir mesafeyi kat edebiliyor. Hızlı şarj özelliği bulunan araç bu sayede 9 dakikalık şarjla 90 km gidebiliyor. BMC'DEN YENI KAMYON AILESI BMC
, yeni kamyon ailesini Hannover'de tanıttı. Tuğra adı verilen kamyon 4 yıllık bir çalışma ile geliştirildi. Şantiyede veya yolda; her yükte, her koşulda azami performansı sağlayan motor gücüne sahip Tuğra, verimli motor-şanzıman entegrasyonu ve hafifletilmiş şasi yapısı sayesinde düşük yakıt tüketimi sağlıyor. ÖDÜLLÜ F-MAX'A KADIN ELI FORD
Trucks'ın IAA Hannover Uluslararası Ticari Araç Fuarı'nda dünya prömiyerini yaptığı yeni çekicisi F-Max, "2019 Yılın Uluslararası Kamyonu" ödülünü almaya hak kazandı. F-Max, 1200 Ford Otosan
mühendisi tarafından 5 yıllık çalışma sonunda üretildi. Ford Trucks
F-Max'in tasarım ekibinin başında ise bir kadın bulunuyor.