Döviz bozdurup ev alana elektrik, su, doğalgaz bedava!

Balıkesir'de faaliyet gösteren bir inşaat şirketi, farklı bir kampanya başlattı.

Daire satın almak üzere döviz bozduran vatandaşların evlerinin elektrik, su, doğal gaz, internet, tv, bina aidatı ücretlerini firma olarak karşılayacaklarını açıkladı.

DÜNYANIN EN İLGİNÇ YER ALTI EVLERİ!

Son dönemde Türkiye'ye karşı yapılan yurt dışı kaynaklı ekonomik baskılara dikkat çeken inşaat şirketi sahibi İbrahim Kaya "Biz dik duruşumuzla bunu yenmeye hazırız. Bize dolarla euro ile diz çöktüremeyecekler. Biz milletçe tüm dinamiklerimizle biz her zaman hazırız ve devletimizin, milletimizin, ülkemizin yanındayız. Kurum olarak bir kampanya başlattık. Daire satın almak üzere 100 dolar bozduranın bir ay, bin dolar bozduranın 1 yıl, 10 bin dolar bozduranın 10 yıl boyunca elektrik, su, doğal gaz, internet, tv, bina aidatı ücretlerini firma olarak biz karşılayacağız. Hainlarin ülkemize yaptığı bu darbeye karşı her zaman devletimizin yanındayız. Hiç bir zaman milletimize diz çöktüremeyecekler. Bize asla ve asla ekonomik olarak manipülasyonlarını başaramayacaklar"dedi.

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