Hürkuş teslimata gün sayıyor

Türk Havacılık ve Uzay
Sanayii (TUSAŞ) tarafından özgün olarak geliştirilen ilk milli hava aracı Hürkuş
, Türk Hava Kuvvetleri
envanterine girmek için gün sayıyor. TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde kırmızı- beyaz renkleriyle fuar alanında sergilenen Hürkuş, yaptığı hava gösterisiyle de ilgi gördü. Hürkuş'un, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde temel eğitim uçağı olarak görev yapacak B konfigürasyonunun ilk test uçuşu ocak ayında gerçekleştirildi. Uçak, geçen sürede Türk Hava Kuvvetleri'nin de istekleri doğrultusunda geliştirilmeye devam edildi. Gelinen noktada Hürkuş'un kasım ayında Hava Kuvvetleri'ne teslim edilmesi planlanıyor. Toplamda 15 uçak 2019'un ilk yarısında teslim edilecek.