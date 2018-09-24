HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Hürkuş teslimata gün sayıyor

teslimata gün sayıyor

Giriş Tarihi: 24.9.2018
Hürkuş teslimata gün sayıyor
Türk Havacılık ve Sanayii (TUSAŞ) tarafından özgün olarak geliştirilen ilk milli hava aracı , envanterine girmek için gün sayıyor. TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde kırmızı- beyaz renkleriyle fuar alanında sergilenen Hürkuş, yaptığı hava gösterisiyle de ilgi gördü. Hürkuş'un, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde temel eğitim uçağı olarak görev yapacak B konfigürasyonunun ilk test uçuşu ocak ayında gerçekleştirildi. Uçak, geçen sürede Türk Hava Kuvvetleri'nin de istekleri doğrultusunda geliştirilmeye devam edildi. Gelinen noktada Hürkuş'un kasım ayında Hava Kuvvetleri'ne teslim edilmesi planlanıyor. Toplamda 15 uçak 2019'un ilk yarısında teslim edilecek.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hürkuş teslimata gün sayıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN