İhracata yeni yol haritası geliyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
, oluşturacakları "İhracat
Ana Planı" ile pazar ve mal çeşitlendirmesine, mevcut pazarlarda derinleşmeye gideceklerini belirterek, "İhracatımız içindeki yüksek teknolojili ürünlerin payını artıracağız" dedi. Pekcan, 2019-2021 yıllarını kapsayan Yeni Ekonomi Programı'nı (YEP) değerlendirdi. Program ile kısa vadede fiyat istikrarının ve finansal istikrarın yeniden tesis edilmesi, ekonomide dengelenmenin ve bütçe disiplininin sağlanmasının amaçlandığını anlatan Pekcan, orta vadede sürdürülebilir büyümeye yönelik ekonomik değişimin gerçekleştirilmesinin hedeflendiğini kaydetti. YEP'in önceki programlardan farklı olarak pek çok kesimin görüşleri alınarak Ticaret Bakanlığının da katkı verdiği çalışmalarla hazırlandığına dikkati çeken Pekcan, programın daha sade ve anlaşılır bir şekilde oluşturulduğunu, somut politika hedeflerine yer verildiğini, bunun da piyasalarda olumlu karşılık bulduğunu vurguladı. GERÇEKÇİ BİR PROGRAM
Pekcan, YEP'in büyüme patikasının dengeli bir şekilde belirlenmesi ve para politikasının sıkı mali politikalarla desteklenmesiyle piyasanın beklentilerini karşıladığını ifade ederek, "YEP'in en önemli özelliği, hedeflerin mevcut ekonomik konjonktür göz önüne alınarak gerçekçi bir bakış açısıyla inşa edilmiş olmasıdır" diye konuştu. Pekcan, "Bu kapsamda net ihracatın büyümeye katkısının pozitif olacağını öngörüyoruz." dedi. "ELEKTRONİK İHRACAT PLATFORMU" KURULACAK
Pekcan,? YEP'in Türkiye'nin dış ticaret yapısındaki mevcut aksaklıkları teşhis ederek söz konusu sorunların çözülmesi için alınması gereken tedbirleri de içerdiğini belirtti. İhracatçı firmaların pazar araştırmalarına katkı sağlamak adına "Elektronik İhracat Platformu"nu kuracaklarını bildiren Pekcan, "Böylelikle elektronik ticaretimizin küresel elektronik ticaretteki payını artırabilmesine katkı sağlamış olacağız" dedi.