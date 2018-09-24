Hükümet, milli yazılım ve açık kaynak kodlu yazılımların güçlendirilmesi için bir dizi stratejik kararı yaşama geçiriyor. İş garantili bilişim kursları yaygınlaştırılarak binlerce gence iş kapısı açılacak, teşvik mekanizması illerin üretim kapasitelerine göre yeniden düzenlenecek. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Orhan Koç, kurslara destek sağladıklarını belirterek, "İŞKUR
'la yapılan bu programın yaygınlaşması, istihdam garantili kurslara dönüşmesi noktasında bir gayret içerisindeyiz. Çünkü bilişime dayalı çözümler iş kazası ve meslek hastalıklarını önlemede büyük önem taşıyor" dedi.