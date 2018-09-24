HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Kuşadası'na iki yolcu gemisiyle 1065 turist geldi

Kuşadası'na iki yolcu gemisiyle 1065 turist geldi

'ın Kuşadası ilçesindeki 'na, Malta bayraklı 'Azamara Pursuit' ile Bahama bayraklı '' isimli iki lüks yolcu gemisi yanaştı. İki gemi 1065 turist getirdi.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 24.9.2018 16:42 Güncelleme Tarihi: 24.9.2018 16:46
Kuşadası'na iki yolcu gemisiyle 1065 turist geldi

'na demir atan iki yolcu gemisi Amerikalı ve İngilizler'den oluşan 1065 turisti kente getirdi. Turistlerin bir kısmı otobüslerle Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi gibi tarihi ve turistik yerleri gezmek için tura çıktı. Tur programına katılmayan turistler ise Kuşadası çarşılarını gezdi. Akşam geç saatlerde Kuşadası'ndan ayrılacak olan Azamara Pursuit'in, Yunanistan'ın Patmos, 'in ise Santorini adasına hareket edeceği belirtildi. Egeport Kuşadası Liman İşletmesi Genel Müdürü Aziz Güngör, kruvaziyer turizminin önümüzdeki yıldan itibaren hareketlenmeye başlayacağını belirterek, "2018 yılında bugüne kadar 128 kruvaziyer gemisiyle 98 bin 967 yolcu geldi. Sezon sonuna kadar 18 gemi daha ağırlayacağız. 2019 yılında artan rezervasyon sayılarıyla 200'ün üzerinde gemi bekliyoruz. Kruvaziyer gemileri planlamalarını iki yılda bir yapılıyor. Kruvaziyer turizminde 2020 rezervasyonları iyiye gidiyor. Türkiye bu krizden yavaş yavaş çıkıyor. Büyük firmaların rotalarını yeniden Türkiye'ye çevirdiğini görüyoruz" dedi.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kuşadası'na iki yolcu gemisiyle 1065 turist geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN