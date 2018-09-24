HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Mutlu turistler Türkiye’yi tanıtacak

Mutlu ler ’yi tanıtacak

Giriş Tarihi: 24.9.2018
Rehberleri Birliği (TUREB) Başkanı , Türkiye'nin tanıtımı için yeni bir projeyi hayata geçirmeye hazırlandıklarını bildirdi. 'la ay başında bir protokol imzalandığını aktaran Apalı, "Yurtdışında Türkiye'ye yönelik önyargıların kırılması açısından turistlerle birebir temasta bulunan rehberleri çok önemsiyoruz. Bu kapsamda TÜRSAB'la yeni bir planlama yaptık. Rehberlerimiz, Türkiye'den memnun bir şekilde ayrılan turistlerden izin alarak kısa videolarını çekecek. Bu videolarda mutlu turistlerin Türkiye'ye yönelik olumlu görüşlerine yer verilecek. Biz de bu videoları tüm dijital platformlar ve sosyal medya üzerinden yayacağız" şeklinde konuştu.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Mutlu turistler Türkiye’yi tanıtacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN