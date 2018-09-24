Mutlu turistler Türkiye’yi tanıtacak

Türkiye Turist
Rehberleri Birliği (TUREB) Başkanı Ahmet Zeki Apalı
, Türkiye'nin tanıtımı için yeni bir projeyi hayata geçirmeye hazırlandıklarını bildirdi. TÜRSAB
'la ay başında bir protokol imzalandığını aktaran Apalı, "Yurtdışında Türkiye'ye yönelik önyargıların kırılması açısından turistlerle birebir temasta bulunan rehberleri çok önemsiyoruz. Bu kapsamda TÜRSAB'la yeni bir planlama yaptık. Rehberlerimiz, Türkiye'den memnun bir şekilde ayrılan turistlerden izin alarak kısa videolarını çekecek. Bu videolarda mutlu turistlerin Türkiye'ye yönelik olumlu görüşlerine yer verilecek. Biz de bu videoları tüm dijital platformlar ve sosyal medya üzerinden yayacağız" şeklinde konuştu.