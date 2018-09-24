THY, Ankara’dan Roma, Londra ve Bakü’ye direkt uçacak

Ankara
Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, 24 Haziran'daki seçimlerinin ardından döviz kurlarında yaşanan yükselişin mantıklı bir açıklaması olmadığını ifade ederek, "Seçim sonrasındaki gelişmeler döviz kurlarıyla ilgili yaşananların spekülatif olduğunu ortaya koydu" dedi.
ATO'nun 28. Dönem Ekonomik İstişare Toplantısı'nda konuşan Baran, Türkiye'ye yönelik kuşatma harekatının iş dünyasını etkilediğini bu nedenle moral ve motivasyona ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekti.
Baran, "Ankara'dan yurtdışına direkt uçuş olması çok önemsediğimiz bir konu. 3 yeni hattın müjdesini veriyorum. Çok yakın bir sürede Türk Hava Yollarının Londra, Roma ve Bakü seferleri başlayacak. Bunların anlaşmaları yapılıp izinler alındıktan sonra 60 gün içinde seferlerimiz başlayacak" dedi.Organizasyonda söz alan THY
Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı
,"IMF prangası artık yok. O pranga da yoksa başta prangalar da yoksa yenilerini bağlamak için üzerimize yeni halatlar atacaklar. Bunları birlikte aşacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı. Girişimciliğin zenginlik ile eşdeğer olduğunu vurgulayan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
ise, "Yatırımcılar olmadan bir ülkenin zenginleşemez. Bu nedenle yatırımcının her zaman tepemizin üstünde olması lazım" diye konuştu. SOĞUKKANLI OLUNMALI
Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın da, "Türkiye son dönemde dış kaynaklı ekonomik ve politik süreçleri yaşıyor. Bu dönemde bankaların da reel sektörün de çok soğukkanlı olması gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.