Yerli helikopter motorunun gücü test edildi

İlk uçuşunu başarıyla yapan Türkiye
'nin özgün helikopterinin motor ihtiyacının yerli olarak karşılanmasına yönelik Savunma Sanayii
Başkanlığı'nın koordinasyonunda TUSAŞ Motor Sanayii AŞ'nin (TEI) yürüttüğü projede, önemli kilometre taşlarından biri daha başarıyla aşıldı. Motorun kalbini oluşturan çekirdek motorun ön prototip imalatı tamamlandı ve ilk ateşleme başarıyla gerçekleşti. Turboşaft Motor Geliştirme Projesi'nin 8 yıllık süresinin 1.5 yılı geride kaldı. TEI, projede Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a verilen söz doğrultusunda 5.5 yıllık sürede gelinecek noktaya 4 yılda gelmeyi hedefliyor. T625'in yerli motorla ilk uçuşunu 2021 yılının ilk yarısında yapması amaçlanıyor. Proje kapsamındaki çalışmalar bu hedef doğrultusunda hızlandırıldı.