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motorunun gücü test edildi

Giriş Tarihi: 24.9.2018
Yerli helikopter motorunun gücü test edildi
İlk uçuşunu başarıyla yapan 'nin özgün helikopterinin motor ihtiyacının yerli olarak karşılanmasına yönelik Başkanlığı'nın koordinasyonunda TUSAŞ Motor Sanayii AŞ'nin (TEI) yürüttüğü projede, önemli kilometre taşlarından biri daha başarıyla aşıldı. Motorun kalbini oluşturan çekirdek motorun ön prototip imalatı tamamlandı ve ilk ateşleme başarıyla gerçekleşti. Turboşaft Motor Geliştirme Projesi'nin 8 yıllık süresinin 1.5 yılı geride kaldı. TEI, projede Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a verilen söz doğrultusunda 5.5 yıllık sürede gelinecek noktaya 4 yılda gelmeyi hedefliyor. T625'in yerli motorla ilk uçuşunu 2021 yılının ilk yarısında yapması amaçlanıyor. Proje kapsamındaki çalışmalar bu hedef doğrultusunda hızlandırıldı.
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Yerli helikopter motorunun gücü test edildi
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