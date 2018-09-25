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Son dakika: ne kadar? ve fiyatları bugün ne kadar oldu?

Son dakika haberi: Bugün altın ne kadar? Bizim coğrafyamızda çok ayrı bir yere sahiptir. Bunun sebebi ise dolar ve euro gibi dış mihrakların sahip olduğu birimleri benimsemeyip, bir yatırım aracı olarak görmemektir. Vatandaşların bu konuyla ilgili araştırmaları hız kesmeden devam etmektedir. Artık Eylül ayının sonlarına doğru geldiğimiz bu günlerde havaların da bozmasıyla birlikte düğün sezonları da kapanıyor. Yine dün dolar ve eurodaki düşüşde doğrudan etkiledi. Vatandaşların arama motorları üzerinden en çok arattığı konuların başında Gram ve fiyatları bugün ne kadar? sorusu geliyor. İşte Salı güncel ...

Giriş Tarihi: 25.9.2018 09:13 Güncelleme Tarihi: 25.9.2018 09:13
Son dakika: Altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 25 Eylül

konusunda vatandaşların araştırmaları hız kesmeden sürüyor. Özellikle düğünlerde sevdiklerini mutlu etmek isteyen vatandaşlar veya yatırım yapmak isteyen vatandaşların arama motoru üzeriden an be an takip ediyorlar. Konuyla ilgili yine en doğru ve güncel bilgileri Sabah.com.tr ekibi olarak sizler için derliyoruz. Peki fiyatları bugün ne kadar? 'da durum nasıl? Bu sorularının yanıtlarını sizler için hazırladık. Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte yanıtı...

25 EYLÜL SALI ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

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Son dakika: Altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 25 Eylül
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