Gübreye indirim prime destek

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin gıda güvenliğini sağlamak için elini taşını altına koyan hükümetten bir hamle daha geldi. Çiftçilere müjde niteliğindeki yeni düzenleme ile kimyevi gübre fiyatlarında yüzde 15'lere varan bir indirim sağlanacak. Bu destekle birlikte DAP gübrenin tonu 3 bin 250 TL'den 2 bin 900 liraya, kompoze gübrenin tonu da 2.300 TL'den, bin 955 TL'ye kadar düşecek. Tarım Kredi üzerinden sağlanacak destekle çiftçiye yaklaşık 130 milyon TL doğrudan kaynak aktarılacak. Arpa ve buğdayda da kilogram başına 5 kuruş olan prim desteğini yüzde 100 artıran hükümet, önümüzdeki yıl çiftçiye kilogramda 10 kuruş destek verecek.Son dönemde kimyevi gübre fiyatlarında artış yaşandığını belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu artışların bir kısmının kurdan kaynaklı maliyet artışına, diğer kısmının ise kasıtlı ve spekülatif sebeplere dayalı olduğuna dikkati çekti. Tarım Kredi'nin üreticinin girdilerini kolaylaştıracağını aktaran Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin de (TMO) üreticinin elde ettiği ürüne alım garantisi vereceğini söyledi.Bakanlık ve çiftçinin, üretimin her aşamasında koordineli çalışacağını vurgulayan Pakdemirli, şöyle devam etti: "Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan , 'Çiftçimize sahip çıkacağız, asla ezdirmeyeceğiz.' demişti. Bizler de bunu yapıyoruz. Tarım Kredi, kimyevi gübrede cinslerine göre değişmekle beraber yüzde 15'lere varan indirim sağlayacak. Örneğin, DAP gübrenin tonu 3 bin 250 liradan 2 bin 900 liraya düştü. Yapılan indirimin piyasaya yansımasıyla tüm sektörün benzer hassasiyeti göstermesini bekliyoruz."Arpa ve buğdayda da kilogram başına 5 kuruş olan prim desteğini yüzde 100 artırdıklarının altını çizen Pakdemirli, desteğin önümüzdeki yıl 10 kuruş olarak ödeneceğini kaydetti.Gübrefiyatlarında aşırı artış yapan firmaların yakın takibe alındığını belirten Pakdemirli, "Ekonomide dalgalanma olduğu zaman stokçular hemen harekete geçiyor. Ticaret Bakanlığı ile birlikte yaptığımız denetimlerle gıda arz güvenliği bakımından sıkı bir takipteyiz. Bu konuda her türlü yaptırımı uygulamaya devam edeceğiz" dedi. Denetimlerde usulsüzlük yaptığı belirlenen firmaların olduğuna değinen Pakdemirli "Bunlarla ilgili şu an bir ifşa çalışmamız yok. Ancak gerekirse ifşa ederiz" diye konuştu.TarımKredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz da Türkiye'de yıllık kimyasal gübre kullanımının 6 milyon ton civarında olduğunu belirterek, Tarım Kredi'nin bunun 2 milyon tonunu ürettiğini bildirdi. Gübre fiyatlarında yapılan asgari indirimin yüzde 11.5 olduğunu vurgulayan Poyraz, şunları kaydetti: "Bu taban fiyat ama piyasanın ciddi anlamda altına düştük. Maliyet olarak da bu indirimlerle yaklaşık 130 milyon lira çiftçimize doğrudan bir kaynak aktarmış olacağız."MersinGirişimci İş Adamları Derneği (Mersin GİAD) Başkanı Mehmet İzol, Türk tarımının desteklenmesinin ülke adına büyük önem taşıdığını söyledi. Gübreye uygulanan indirimin çiftçiyi rahatlatacağını ifade eden İzol, "Türk tarımının geliştirilmesi adına çiftçilerimize sahip çıkmak ve onları desteklememiz gerekiyor. Tarım bir ülkenin geleceğini belirleyen en önemli alanlardan biri. Bakan Pakdemirli'nin attığı adımlar doğrultusunda Türk tarımının gelişeceğine inancımız tam" dedi.