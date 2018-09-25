HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Instagram'ın kurucuları şirketten ayrılıyor

'ın kurucuları şirketten ayrılıyor

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 25.9.2018 12:16

Fotoğraf ve video paylaşım uygulaması 'ın kurucuları ve , şirketten ayrılma kararı aldı.

BBC'nin haberine göre, Facebook'un 2012'de satın aldığı Instagram'ın CEO'su Systrom, blogunda yaptığı açıklamada, "Merakımızı ve yaratıcılığımızı yeniden keşfetmek için ayrılıyoruz." ifadesini kullandı.

Systrom, yeni bir sayfa açmaya hazır olduklarını; yeni şeyler geliştirmenin geri çekilip bakmayı, kendilerine neyin ilham verdiğini anlamayı ve dünyanın ihtiyacı olan şeyi vermeyi gerektirdiğini kaydetti.

Krieger da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kevin ve ben, yaklaşık 8 yıl önce insanların yaratıcılığını ve keşif ruhunu ortaya çıkaracak bir şeyler inşa etmek umuduyla Instagram'ı başlattık. Şimdi yeni bir sayfa açma zamanı." değerlendirmesini yaptı.

Facebook'un Üst Yöneticisi (CEO) ise şunları kaydetti:

"Instagram, kurucularının ortak yaratıcılık yeteneklerini yansıtıyor. Birlikte çalıştığımız 6 yıl içinde çok şey öğrendim ve bundan büyük keyif aldım. Bundan sonra ne geliştireceklerini görmek için sabırsızlanıyorum."

Stanford Üniversitesinde eğitim görürken tanışan Kevin Systrom ve Mike Krieger, 2010'da eski Polaroid fotoğraflardan esinlenerek başlattıkları uygulamayı Facebook'a devrettikten sonra da yönetmeye devam ediyordu.

Systrom ve Kreiger'ın, Facebook yönetimiyle aralarındaki gerginlik nedeniyle istifa kararı aldığı öne sürülüyor.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Instagram'ın kurucuları şirketten ayrılıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN