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4 ay sonra 100 binin üstünde

Giriş Tarihi: 26.9.2018
Borsa 4 ay sonra 100 binin üstünde
Yeni Ekonomi Programı'nın açıklanmasının ardından, banka hisselerinin öncülüğünde yükselişini sürdüren İstanbul'da endeks dün 1 Haziran'dan bu yana ilk kez 100 bin puanın üstünü gördü. Gün içerisinde 100 bin 181 puana kadar çıkan endeks, daha sonra gelen satışlarla gevşedi. Gelişmekte olan piyasalara girişin hızlanması ve Türk bankacılık sektörüne ilişkin artan iyimserlik dolarda da dalgalanmaya neden oldu. Dolar gün içinde 6.10 TL'nin altına indi. Öte yndan Hazine 2020 vadeli 1.7 milyar TL tutarıda sukuk ihracı gerçekleştirdi.
piyasalar
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Borsa 4 ay sonra 100 binin üstünde
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