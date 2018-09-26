Çalışan annelere destek paketi geliyor

Hükümet,
kadınların iş yaşamını kolaylaştıracak, işgücünde verimliliğini artıracak destek paketi hazırladı. Buna göre, ev kadınları ve çalışan annelere erken emeklilik
düzenlemeleri yapılırken, mevzuatlar yenilenecek. Part-time çalışmada prim gün sayısı ve analık yardımı için esnek koşullar sağlanacak. Türkiye İş Kurumu'nca düzenlenen meslek kurslarına katılan kadınlara aylık bin 400 lira cep harçlığı verilecek. Doğum borçlanmalarında staj sürelerinin dikkate alınması konusunda hassasiyet gösterilecek. Anneler stajın başladığı tarihten sonra yaptıklar�� 3 doğuma kadar rahatça borçlanabilecek. ÖDENEK BELİRLENİYOR
Hükümet, doğum yapan sigortalı anneye verilen geçici iş göremezlik ödeneği ile, emzirme ödeneğini artırdı, ücretsiz izinde geçen sürelerin kıdemde değerlendirilmesi sağlandı. Doğum sonrasında yarı zamanlı çalışma hakkı getirilirken, bu kapsamda verilen ödenekler de yeniden belirlenecek. Çoklu doğum yardımı programı da hayata geçiriliyor. Yeni Ekonomi Programı kapsamında yarım çalışma ödeneğinin etkin kullanımı sağlanırken, esnek çalışma modelleri de sosyal güvenlik sistemiyle desteklenecek. Çalışanların kazanılmış hakları korunarak ekonomik ve sosyal haklarıyla istihdam
edilebilirliği sağlanacak. Kadın istihdamına destek kapsamında işe alınan her kadın işçinin sigorta primleri işveren payının 5 yıl süreyle azalan oranlarla İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanmasına devam edilecek. Mevcut emeklilik sisteminde staj başlangıcı ve geçen süreler dikkate alınmıyor. Çocuğa bağlı borçlanmalar da staj da erken emeklilik getiriyor. Staj sonrası çocuğu olanlar bu doğumları 3 çocuğa kadar borçlanabiliyor. BİRÇOK AVANTAJ SAĞLANIYOR
Kadınların
emekli olmaları erkeklere göre daha kolay. SSK'lı kadınlar için çalışma süreleri için getirilen şartlar daha az, sigortalılık yılı 20 yıl olarak belirleniyor. Bu süre erkeklerde 25 yıla çıkıyor. Erkeklerde 44'ten başlayan yaş şartı kadınlarda 38'den başlatılıp, 58'e kadar çıkıyor. Bağ-Kur kapsamında kadınlar için yaş şartı 40'tan başlıyor ve 58'e kadar çıkıyor. Annelere erken emeklilik imkânı sağlanıyor. AYDA 1400 LİRA HARÇLIK
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kadınları aile ve iş hayatı arasında kalmaktan kurtarmaya yönelik projeleri anlatırken, "İş'te Anne Projesi" kapsamında mesleki eğitim
kursları, eğitim programlarına katılacak kadınlara günde 70 lira cep harçlığı vereceklerini söyledi. Bu programlara ayda 20 gün katılan kadınların cebine bin 400 lira girecek. Bakan Selçuk, sanayi sektörüne yönelik mesleki eğitim programına katılan 2-5 yaş arası çocuklu kadınların 400 lira bakım desteğinden yararlanacağını belirtti.