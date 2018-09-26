Son Dakika: FED faiz kararını açıkladı

Fed faiz kararını dün başlayan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından duyurdu. Fed faizi 25 baz puan arttırarak 2,00 - 2,25 seviyesine yükseltti. Beklenti yüzde 92 oranında 25 bp faiz arttırılması yönündeydi.

Fed, ağustos ayındaki toplantısında politikasını sabit tutmuştu. Fed'in aralık ayındaki toplantıda bir kez daha faiz arttırması bekleniyor.

Faiz kararının ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın bir basın toplantısı düzenlemesi ve bu doğrultuda geleceğe dönük politikalarla ilgili ipuçları vermesi bekleniyor.

FED, para politikasına ilişkin "destekleyici" ifadesini karar metninden çıkardı. Fed, 2019 yılında da 3 kez faiz artışı öngörüyor.

Fed'in faiz kararının ardından dolar/TL paritesinde hafif bir gerileme görüldü. Fed'in faiz kararı öncesi 6.09 civarında olan kur 6.05 seviyesine çekildi. Tüm gelişmekte olan ülke para birimleri de dolar karşısında değer kazandı.