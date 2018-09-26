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: kararını açıkladı

Dünyanın nefesini tutarak beklediği karar açıklandı. haberi... Son dakika haberine göre , leri 25 baz puan arttırdı. Fed, faizleri 2,00 - 2,25 aralığına yükseltmiş oldu. Beklenti de bu yöndeydi. Fed, böylelikle bu yıl 3. kez faiz arttırmış oldu. Fed'in faiz kararının ardından dolar/TL paritesinde hafif bir gerileme görüldü. Fed'in faiz kararı öncesi 6.09 civarında olan dolar kuru 6.05 seviyesine çekildi

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 26.9.2018 21:12 Güncelleme Tarihi: 26.9.2018 21:41
Son Dakika: FED faiz kararını açıkladı

kararını dün başlayan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından duyurdu. Fed faizi 25 baz puan arttırarak 2,00 - 2,25 seviyesine yükseltti. Beklenti yüzde 92 oranında 25 bp faiz arttırılması yönündeydi.

Fed, ağustos ayındaki toplantısında politikasını sabit tutmuştu. Fed'in aralık ayındaki toplantıda bir kez daha faiz arttırması bekleniyor.

Faiz kararının ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın bir basın toplantısı düzenlemesi ve bu doğrultuda geleceğe dönük politikalarla ilgili ipuçları vermesi bekleniyor.

FED, para politikasına ilişkin "destekleyici" ifadesini karar metninden çıkardı. Fed, 2019 yılında da 3 kez faiz artışı öngörüyor.

Fed'in faiz kararının ardından dolar/TL paritesinde hafif bir gerileme görüldü. Fed'in faiz kararı öncesi 6.09 civarında olan kur 6.05 seviyesine çekildi. Tüm gelişmekte olan ülke para birimleri de dolar karşısında değer kazandı.

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Son Dakika: FED faiz kararını açıkladı
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