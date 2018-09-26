Ünlü robot Sophia o zirvede konuşma yapacak!

Bölgede ikincisi düzenlenecek olan etkinlik; mikro influencer trendinden influencer pazarlama regülasyonlarına, e-ticarette influencer pazarlamanın etkilerinden kişisel markalaşmaya kadar birçok konuda 500'e yakın şirketten 3500'den fazla katılımcısıyla alanının en çok ses getirecek uluslararası etkinliği olacak.

Etkinlikte yer alan konuşmacılar arasında Microsoft Azerbaycan, Türkmenistan ve Tacikistan Genel Müdürü Sarkhan HASHIMOV, Google Marketing Solutions & Personal Branding Coach Nina LEVCHUK, Oculus/ Facebook İletişim Proje Yöneticisi Aytakin Aliyeva'nın yanı sıra Türkiye'den de Moda Cruz Founder & CEO'su Melis Güçtaş, Onedio Founder & CEO'su Kaan Kayabalı ve Canvas Kurucusu Murat Avalin gibi sektöründe uzman isimler yer alacak. Bu yıl konferansın ilgi çekici isimlerinden birisi de Hanson Robotics'in kültürel ikonu haline gelmiş Robot Sophia olacak. Robot Sophia`nı dinleyen katılımcılar robot teknolojisi ve yapay zekanın günden güne nasıl hayatımızın bir parçası haline geldiğini yakından tecrübe etme şansı bulacak.

Global Influencer Day kapsamında, alanında uzman ve başarılı yeniliklere imza atmış girişimcilerin konuşmalarının yanı sıra Influencer Marketing Management, Social Media Management ve Personal Branding konularında da workshoplar gerçekleşecek.