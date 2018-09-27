33 meslekte belge zorunluluğu uygulamaya girdi

"Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ"in geçen yıl 26 Eylül'de yayımlanmasıyla "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" işler sınıfından olup, Mesleki Yeterlilik Kurumunca (MYK) standardı yayımlanan 33 meslekle ilgili "Mesleki Yeterlilik Belgesi" zorunluluğu için tanınan süre sona erdi.

Aralarında tren makinisti, otomotiv kaportacısı, PVC doğrama montajcısı, metal kesimci, motosiklet bakım onarımcısı, motor testçisi ve iplik eğirme operatörünün de olduğu mesleklerde belgesiz işçi çalıştıran iş yerlerinde, işveren veya işveren vekiline kişi başı 627 lira ceza kesilecek.

Geçen yıl ve bir önceki yıldan itibaren inşaat boyacısı, sıvacı, duvarcı, betonarme demircisi, otomotiv montajcısı ve çelik kaynakçısının da aralarında olduğu 48 meslekle ilgili belge zorunluluğu getiren Bakanlık, yeni 33 meslekle birlikte belge zorunluluğu olan meslek sayısını 81'e yükseltmiş oldu.

"SINAV VE BELGE ÜCRETLERİ İŞSİZLİK SİGORTASI FONUNDAN"

MYK Başkanı Adem Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulunun kendilerine "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" sınıfta yer alan 161 mesleğe belge zorunluluğu getirme yetkisi verdiğini belirtti. Sektörlerden gelen talepler doğrultusunda 81 meslekte belge zorunluluğu getirdiklerini vurgulayan Ceylan, şunları kaydetti:

"Söz konusu 81 meslekte sınav ve belge ücretleri İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanıyor. Belgesiz çalışanların yapması gereken vakit kaybetmeden Kurumuzca yetkilendirilen bir sınav ve belgelendirme merkezine başvurmaları, işverenlerin yapması gereken ise belgesiz işçi çalıştırmamaları."

BELGELİ ÇALIŞAN SAYISI 400 BİNİ AŞTI

Faaliyetine 2006'da başlayan MYK tarafından 792 ulusal meslek standardı ile 451 ulusal yeterlilik belirlendi. Temel amacı iş gücüne nitelik kazandırmak olan kurum, çalışanlara toplamda 229 milyon lira sınav ve belgelendirme desteğinde bulundu. MYK tarafından bugüne kadar 401 bin 495 çalışana mesleki yeterlilik belgesi verildi.

Mesleki yeterlilik belgesi olmayanların çalıştırılmayacağı 33 meslek şöyle:

Sıra No Ulusal Yeterlilik Kodu Yeterlilik Adı Seviyesi 1 13UY0137-3 Bitim İşlemleri Operatörü Seviye 3 2 13UY0138-3 Boyama Operatörü Seviye 3 3 11UY0036-2 İplik Bitim İşleri Operatörü Seviye 2 4 11UY0037-2 İplik Eğirme Operatörü Seviye 2 5 12UY0105-3 Makine Montajcısı Seviye 3 6 12UY0105-4 Makine Montajcısı Seviye 4 7 12UY0083-3 Metal Kesimci Seviye 3 8 12UY0084-4 Metal Kesim Operatörü Seviye 4 9 12UY0086-3 Metal Levha İşleme Tezgâh İşçisi Seviye 3 10 12UY0087-4 Metal Levha İşleme Tezgâh Operatörü Seviye 4 11 13UY0123-4 Motosiklet Bakım Onarımcısı Seviye 4 12 11UY0009-4 Motor Testçisi Seviye 4 13 11UY0009-5 Motor Testçisi Seviye 5 14 11UY0005-3 Otomotiv Boyacısı Seviye 3 15 11UY0005-4 Otomotiv Boyacısı Seviye 4 16 11UY0018-4 Otomotiv Boya Onarımcısı Seviye 4 17 11UY0006-3 Otomotiv Kaportacısı Seviye 3 18 11UY0006-4 Otomotiv Kaportacısı Seviye 4 19 11UY0007-4 Otomotiv Montajcısı Seviye 4 20 11UY0008-4 Otomotiv Prototipçisi Seviye 4 21 11UY0008-5 Otomotiv Prototipçisi Seviye 5 22 11UY0022-3 Otomotiv Sac Şekillendirmecisi Seviye 3 23 11UY0022-4 Otomotiv Sac Şekillendirmecisi Seviye 4 24 12UY0053-4 Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı Seviye 4 25 11UY0039-3 Ön İplik Operatörü Seviye 3 26 13UY0139-3 Ön Terbiye Operatörü Seviye 3 27 14UY0195-3 PVC Doğrama Montajcısı Seviye 3 28 12UY0070-3 Refrakterci Seviye 3 29 12UY0070-4 Refrakterci Seviye 4 30 13UY0151-5 NC/CNC Takım Tezgâhları Elektrik/Elektronik Servis Görevlisi Seviye 5 31 12UY0102-5 NC/CNC Takım Tezgâhları Mekanik Servis Görevlisi Seviye 5 32 12UY0101-5 NC/CNC Takım Tezgâhları Uygulama ve Servis Görevlisi Seviye 5 33 11UY0035-4 Tren Makinisti Seviye 4