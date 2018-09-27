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33 meslekte belge zorunluluğu uygulamaya girdi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yayımlanan tebliğe göre, "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" sınıfta yer alan aralarında tren makinisti, otomotiv kaportacısı ve PVC doğrama montajcısının da olduğu 33 meslekte "yeterlilik belgesi" olmayanlar bugünden itibaren çalışamayacak.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 27.9.2018 11:20 Güncelleme Tarihi: 27.9.2018 11:27
33 meslekte belge zorunluluğu uygulamaya girdi

" Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ"in geçen yıl 26 Eylül'de yayımlanmasıyla "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" işler sınıfından olup, Mesleki Yeterlilik Kurumunca (MYK) standardı yayımlanan 33 meslekle ilgili "Mesleki Yeterlilik Belgesi" zorunluluğu için tanınan süre sona erdi.

Aralarında tren makinisti, otomotiv kaportacısı, PVC doğrama montajcısı, metal kesimci, motosiklet bakım onarımcısı, motor testçisi ve iplik eğirme operatörünün de olduğu mesleklerde belgesiz işçi çalıştıran iş yerlerinde, işveren veya işveren vekiline kişi başı 627 lira ceza kesilecek.

Geçen yıl ve bir önceki yıldan itibaren inşaat boyacısı, sıvacı, duvarcı, betonarme demircisi, otomotiv montajcısı ve çelik kaynakçısının da aralarında olduğu 48 meslekle ilgili belge zorunluluğu getiren Bakanlık, yeni 33 meslekle birlikte belge zorunluluğu olan meslek sayısını 81'e yükseltmiş oldu.

"SINAV VE BELGE ÜCRETLERİ İŞSİZLİK SİGORTASI FONUNDAN"

MYK Başkanı Adem Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulunun kendilerine "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" sınıfta yer alan 161 mesleğe belge zorunluluğu getirme yetkisi verdiğini belirtti. Sektörlerden gelen talepler doğrultusunda 81 meslekte belge zorunluluğu getirdiklerini vurgulayan Ceylan, şunları kaydetti:

"Söz konusu 81 meslekte sınav ve belge ücretleri İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanıyor. Belgesiz çalışanların yapması gereken vakit kaybetmeden Kurumuzca yetkilendirilen bir sınav ve belgelendirme merkezine başvurmaları, işverenlerin yapması gereken ise belgesiz işçi çalıştırmamaları."

BELGELİ ÇALIŞAN SAYISI 400 BİNİ AŞTI

Faaliyetine 2006'da başlayan MYK tarafından 792 ulusal meslek standardı ile 451 ulusal yeterlilik belirlendi. Temel amacı iş gücüne nitelik kazandırmak olan kurum, çalışanlara toplamda 229 milyon lira sınav ve belgelendirme desteğinde bulundu. MYK tarafından bugüne kadar 401 bin 495 çalışana mesleki yeterlilik belgesi verildi.

Mesleki yeterlilik belgesi olmayanların çalıştırılmayacağı 33 meslek şöyle:

Sıra No

Ulusal Yeterlilik Kodu

Yeterlilik Adı

Seviyesi

1

13UY0137-3

Bitim İşlemleri Operatörü

Seviye 3

2

13UY0138-3

Boyama Operatörü

Seviye 3

3

11UY0036-2

İplik Bitim İşleri Operatörü

Seviye 2

4

11UY0037-2

İplik Eğirme Operatörü

Seviye 2

5

12UY0105-3

Makine Montajcısı

Seviye 3

6

12UY0105-4

Makine Montajcısı

Seviye 4

7

12UY0083-3

Metal Kesimci

Seviye 3

8

12UY0084-4

Metal Kesim Operatörü

Seviye 4

9

12UY0086-3

Metal Levha İşleme Tezgâh İşçisi

Seviye 3

10

12UY0087-4

Metal Levha İşleme Tezgâh Operatörü

Seviye 4

11

13UY0123-4

Motosiklet Bakım Onarımcısı

Seviye 4

12

11UY0009-4

Motor Testçisi

Seviye 4

13

11UY0009-5

Motor Testçisi

Seviye 5

14

11UY0005-3

Otomotiv Boyacısı

Seviye 3

15

11UY0005-4

Otomotiv Boyacısı

Seviye 4

16

11UY0018-4

Otomotiv Boya Onarımcısı

Seviye 4

17

11UY0006-3

Otomotiv Kaportacısı

Seviye 3

18

11UY0006-4

Otomotiv Kaportacısı

Seviye 4

19

11UY0007-4

Otomotiv Montajcısı

Seviye 4

20

11UY0008-4

Otomotiv Prototipçisi

Seviye 4

21

11UY0008-5

Otomotiv Prototipçisi

Seviye 5

22

11UY0022-3

Otomotiv Sac Şekillendirmecisi

Seviye 3

23

11UY0022-4

Otomotiv Sac Şekillendirmecisi

Seviye 4

24

12UY0053-4

Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı

Seviye 4

25

11UY0039-3

Ön İplik Operatörü

Seviye 3

26

13UY0139-3

Ön Terbiye Operatörü

Seviye 3

27

14UY0195-3

PVC Doğrama Montajcısı

Seviye 3

28

12UY0070-3

Refrakterci

Seviye 3

29

12UY0070-4

Refrakterci

Seviye 4

30

13UY0151-5

NC/CNC Takım Tezgâhları Elektrik/Elektronik Servis Görevlisi

Seviye 5

31

12UY0102-5

NC/CNC Takım Tezgâhları Mekanik Servis Görevlisi

Seviye 5

32

12UY0101-5

NC/CNC Takım Tezgâhları Uygulama ve Servis Görevlisi

Seviye 5

33

11UY0035-4

Tren Makinisti

Seviye 4

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