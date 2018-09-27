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'dan flaş '' açıklaması

Başkan Yardımcısı : "'nın ek olarak 225 bin kişiye doğrudan ve dolaylı yaratacağı öngörülmektedir. Bununla da , sektörünün yeni merkezi ve cazibe adası haline gelecektir. Yeni Havalimanımız bizim prestijimiz olmasının ötesinde, markamız olacaktır."

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 27.9.2018 12:18 Güncelleme Tarihi: 27.9.2018 12:40
Fuat Oktay'dan flaş 'Yeni havalimanı' açıklaması

Başkan Yardımcısı , "'nın ek olarak 225 bin kişiye doğrudan ve dolaylı yaratacağı öngörülmektedir. Bununla da , sektörünün yeni merkezi ve cazibe adası haline gelecektir. Yeni Havalimanımız bizim prestijimiz olmasının ötesinde, markamız olacaktır." dedi.

"TÜRKİYE KÜRESEL PAZAR AÇILMA YOLUNDA"

Oktay, "Türkiye ürettiği İHA VE SİHA'larla küresel pazara açılma yolunda ilerliyor. Hem de hızla ilerliyor. TSK ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 2015'ten bu yana operasyonel olarak kullandığı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarında görev alan yerli ve milli İHA'larımızın Katar'da düzenlenen DOHA Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı'nda ilk ihracatı gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ihracat şampiyonu THY oldu

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Fuat Oktay'dan flaş 'Yeni havalimanı' açıklaması
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