İstanbul Airshow kapılarını açtı!

Bu yıl 12’ncisi Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Apronunda düzenlenen İstanbulAirshow kapılarını açtı. Fuarın resmi açılışı bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan tarafından yapılacak.
Giriş Tarihi: 27.9.2018 11:29Güncelleme Tarihi: 27.9.2018 11:37
Bu yıl 12'ncisi Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Apronunda düzenlenen İstanbulAirshow kapılarını açtı. Fuarın resmi açılışı bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan tarafından yapılacak.