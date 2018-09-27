Bu yıl 12'ncisi Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Apronunda düzenlenen İstanbul Airshow kapılarını açtı. Fuarın resmi açılışı bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan tarafından yapılacak.