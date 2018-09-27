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kapılarını açtı!

Bu yıl 12’ncisi Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Apronunda düzenlenen kapılarını açtı.  Fuarın resmi açılışı bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile  Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan tarafından yapılacak.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 27.9.2018 11:29 Güncelleme Tarihi: 27.9.2018 11:37
İstanbul Airshow kapılarını açtı!

Bu yıl 12'ncisi Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Apronunda düzenlenen kapılarını açtı. Fuarın resmi açılışı bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan tarafından yapılacak.

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İstanbul Airshow kapılarını açtı!
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