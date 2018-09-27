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’nda ilk yolcu testi başarıyla sonuçlandı!

29 Ekim’de açılacak ’nda bin kişinin katıldığı ilk yolcu testi başarıyla gerçekleştirildi.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 27.9.2018 15:49 Güncelleme Tarihi: 27.9.2018 15:50
İstanbul Yeni Havalimanı’nda ilk yolcu testi başarıyla sonuçlandı!

Büyük açılış için sayılı günler kalan 'nda 'Operasyonel Hazırlık ve Havalimanı Taşınması (ORAT)' başladı.

Havalimanında yapılan ilk testte gerçek çalışanlardan oluşan bin kişi, iki bin bagaj, iki uçak ve elli yer hizmetleri ekipmanları yer aldı.

Başarıyla geçen ilk testte yolcular önce Yeni Havalimanı'nın ilk güvenlik kontrol noktasında geçerek check-in noktalarına ulaştı.

Yolcuların check-in işleminin ardından körüğe yanaşan Türk Hava Yolları uçağına binmek için son kontrol noktasına gelmesiyle birlikte test başarıyla tamamlandı.

Test sırasında bilgi işlem alt yapısı, güvenlik noktaları, bagaj gönderme sistemleri, kontuarlar, uçuş bilgi ekranları test edildi.

Test sırasında yaşanılan aksaklıklar ise tek tek raporlandı.

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İstanbul Yeni Havalimanı’nda ilk yolcu testi başarıyla sonuçlandı!
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