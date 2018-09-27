Perakendeci-AVM kavgası

BIR süredir kiralar yüzünden karşı karşıya gelen perakende markaları ve AVM
yatırımcıları, dövizle kiraları TL'ye döndüren Cumhurbaşkanlığı kararnamesine rağmen kavgaya tutuştu. Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği Başkanı Hulusi Belgü
perakendecileri 'borç ödememekle' suçlayarak, "Ekonomiyi batırmaya çalışıyorlar" diye itham etti. Perakende sektörünün temsilcileri ile AVM yatırımcılarının yönetmeye çalıştığı ilişkilerin bazı kişiler tarafından provoke edildiğini öne süren Belgü, "Şimdiye kadar hep itidal ile çalışmalarını yürüten sektörümüzde faaliyetlerini sürdüren 3 AVM'de alışveriş merkezleri ile konuşmadan, iletişime geçmeden zorla üyelerine ve diğer perakendecilere kepenk kapattıran, 32 sayılı kararname sonrasında üyelerine yeni sözleşme yapılmamasını, var olan sözleşmeleri hiçe sayılmasını salık veren bir anlayış var" diye konuştu. Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel ise AVM yatırımcılarına tepki göstererek, "Tehdit eden biz değiliz, aksine biz tehdit edileniz" dedi.