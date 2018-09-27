Son dakika | Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar kaç TL? En güncel gram ve çeyrek altın fiyatları burada! 27 eylül

Altın fiyatları ile ilgili vatandaşların araştırmaları hız kesmeden devam ediyor. Özellikle kur da yaşanan inişli çıkışlı grafik altını da etkilediğinden dolayı vatandaşların tüm araştırmaları bu yöne kaymış durumda. Bizim kültürümüzde dolar ve euronun aksine daha benimsenmiş bir yatırım aracı olarak görülen altın ile ilgili tüm detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz. İşte 27 Eylül Perşembe güncel gram, yarım, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR KAÇ TL?

Piyasalarda yaşanılan inişli çıkışlı grafiğin devam ettiği şu günlerde çeyrek, gram, tam gibi yatırımları olan vatandaşlar konuyla ilgili araştırmalarına devam ediyorlar. Trend listesinde en tepe konumda olan altın fiyatları bugün ne kadar kaç TL? sorusunun cevabını Sabah.com.tr ekibi olarak sizler için hazırladık... İşte altın fiyatı son durum