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Son dakika haberi: fiyatları bugün ne kadar kaç TL? Altında sert düşüş! 27 Eylül çeyrek burada!

Bugün borsanın 100 binin üzerinde seyretmesinden sonra dolarda sert düşüşler gerçekleşirken, altında da düşüş gerçekleşiyor. ndaki son dakika düşüşlerin ardından milyonlarca vatandaş internette altın fiyatlarını aramaya başladı. Piyasadaki inişli çıkışlı grafikler haftalardır altına olan rağbeti arttırmış vatandaşlar yatırım amacıyla altın fiyatlarını araştırır olmuştu. Altın fiyatları ne kadar? sorusunun cevabını sizler için haberimizde derledik. 27 Eylül Perşembe güncel gram, yarım, tam, cumhuriyet altını fiyatları haberimizde.

Giriş Tarihi: 27.9.2018 16:32 Güncelleme Tarihi: 27.9.2018 16:32
Son dakika haberi: Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar kaç TL? Altında sert düşüş! 27 Eylül çeyrek altın fiyatları burada!

Haftalardır piyasalarda yaşanan inişli çıkışlı grafikler nı da etkilemişti. Haftalardar internet üzerinde en çok aranan konuların başında altın fiyatları gelmekte. Bugün doların düşmeye başlamısından sonra altın fiyatlarında da düşüş gerçekleşmeye başladı. Öğleden sonra gerçekleşen düşüşler tekrar altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar tarafından aranmaşa başladı. Türk kültüründe dolar ve euronun aksine daha benimsenmiş bir yatırım aracı olarak görülen altın ile ilgili tüm detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz. İşte 27 Eylül Perşembe öğleden sonra güncel gram, yarım, tam, cumhuriyet, ve fiyatları...

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR KAÇ TL?

Piyasalarda yaşanılan inişli çıkışlı grafiğin devam ettiği şu günlerde çeyrek, gram, tam gibi yatırımları olan vatandaşlar konuyla ilgili araştırmalarına devam ediyorlar. Trend listesinde en tepe konumda olan altın fiyatları bugün ne kadar ? sorusunun cevabını Sabah.com.tr ekibi olarak sizler için hazırladık... İşte son durum

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Son dakika haberi: Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar kaç TL? Altında sert düşüş! 27 Eylül çeyrek altın fiyatları burada!
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