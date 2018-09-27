Son dakika haberi: Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar kaç TL? Altında sert düşüş! 27 Eylül çeyrek altın fiyatları burada!

Haftalardır piyasalarda yaşanan inişli çıkışlı grafikler altın fiyatlarını da etkilemişti. Haftalardar internet üzerinde en çok aranan konuların başında altın fiyatları gelmekte. Bugün doların düşmeye başlamısından sonra altın fiyatlarında da düşüş gerçekleşmeye başladı. Öğleden sonra gerçekleşen düşüşler tekrar altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar tarafından aranmaşa başladı. Türk kültüründe dolar ve euronun aksine daha benimsenmiş bir yatırım aracı olarak görülen altın ile ilgili tüm detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz. İşte 27 Eylül Perşembe öğleden sonra güncel gram, yarım, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR KAÇ TL?

Piyasalarda yaşanılan inişli çıkışlı grafiğin devam ettiği şu günlerde çeyrek, gram, tam gibi yatırımları olan vatandaşlar konuyla ilgili araştırmalarına devam ediyorlar. Trend listesinde en tepe konumda olan altın fiyatları bugün ne kadar kaç TL? sorusunun cevabını Sabah.com.tr ekibi olarak sizler için hazırladık... İşte altın fiyatı son durum