Son dakika haberi: Emekli maaşlarına zam müjdesi geldi! İşte emeklinin alacağı zam oranı

Türkiye'de 12 milyonu aşkın emeklinin beklediği Ocak zammı ile ilgili detaylar netleşmeye başladı. Özellikle Temmuz ayına aldıkları zam ve iki bayramda verilen ikramiyeler ile yüzler gülen vatandaşlar, Ocak ayında yapılacak zam miktarı ile birlikte ve daha sonrasında gelen 2 ikramiye emekli yüzlerini gürdürmüştü. Biz de Sabah.com.tr ekibi olarak sizler için Ocak zammı detaylarını netleştirdik. 2018 yılının ikinci çeyreğinde gerçekşecek olan zam miktarının etkili olacağı yeni yıl zamlarında emekli maaşları ne kadar olacak? İşte tam burada biz Sabah.com.tr ekibi olarak sizler için araştırmalarımızı hazıradık. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? sorusunun yanıtı burada!