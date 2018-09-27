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Son dakika haberi: Emekli maaşlarına müjdesi geldi! İşte emeklinin alacağı zam oranı

Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. 2018 yılının sında gerçekleşecek oranına göre maaşlara yapılacak 12 milyon aşkın kişiyi yakından ilgilendiriyor. Temmuz ayında aldıkları zam ile yüzleri gülen emekliler, Ocak ayında yeni zamlı maaşlarına kavuşacaklar. Peki en düşük ne kadar olacak? İşte milyonların merak içinde beklediği zam haberi ile ilgili tüm gelişmeler ve detaylar...

Giriş Tarihi: 27.9.2018 07:53
Son dakika haberi: Emekli maaşlarına zam müjdesi geldi! İşte emeklinin alacağı zam oranı

'de 12 milyonu aşkın emeklinin beklediği Ocak mı ile ilgili detaylar netleşmeye başladı. Özellikle Temmuz ayına aldıkları zam ve iki bayramda verilen ikramiyeler ile yüzler gülen vatandaşlar, Ocak ayında yapılacak zam miktarı ile birlikte ve daha sonrasında gelen 2 ikramiye emekli yüzlerini gürdürmüştü. Biz de Sabah.com.tr ekibi olarak sizler için Ocak zammı detaylarını netleştirdik. 2018 yılının ikinci çeyreğinde gerçekşecek olan zam miktarının etkili olacağı yeni yıl zamlarında emekli maaşları ne kadar olacak? İşte tam burada biz Sabah.com.tr ekibi olarak sizler için araştırmalarımızı hazıradık. En düşük ne kadar olacak? sorusunun yanıtı burada!

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Son dakika haberi: Emekli maaşlarına zam müjdesi geldi! İşte emeklinin alacağı zam oranı
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