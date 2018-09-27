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'nin rekortmeni belli oldu

Türk Hava Yolları (), 8 milyar 50 milyon dolarlık hizmet ı ile 2017 yılında 'ye en fazla kazandıran şirket oldu.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 27.9.2018 19:16 Güncelleme Tarihi: 27.9.2018 19:22
Türkiye'nin döviz rekortmeni belli oldu

122 ülkede uçtuğu 304 nokta ile dünyanın en önemli havayolu şirketlerinden biri olan , Fortune 500 sıralamasında 2017 yılında Türkiye'nin şampiyonu oldu.

Ödülünü T-Systems Türkiye Satış Genel Müdür Yardımcısı Berat Emre Poyraz´'an alan THY Genel Müdür (Mali) Yardımcısı Murat Şeker, "Yolcularımıza, Türk misafirperverliği ile sunduğumuz ayrıcalıklı uçuş deneyimi ve hedeflerimize yönelik attığımız adımlar sayesinde küresel sivil havacılık pazarındaki payımız gün geçtikçe artmaktadır.

Markamız ürettiği değerler ile bugün, Türkiye´nin gelişimi, ihracatı ve marka bilinirliği açısından çok önemli bir yerde durmaktadır. Çalışmalarımızın böyle değerli ödüllere lâyık görülmesi, yeni hedeflerimize uçmaya hazırlanırken bizlere cesaret vermektedir. İstanbul Yeni Havalimanı ile birlikte daha büyük hayalleri gerçeğe dönüştüreceğiz." dedi.

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Türkiye'nin döviz rekortmeni belli oldu
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