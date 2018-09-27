UPS’den Türkiye’ye büyük yatırım

Türkıye'deki faaliyetlerine 1988'de başlayan kargo şirketi UPS, 30'uncu yıldönümünü İstanbul
'da kutladı. UPS Türkiye
Genel Müdürü Burak Kılıç
ve UPS Doğu Avrupa
Başkanı Daniel Carrera, şirketin Türkiye ve İstanbul'a olan güven politikasını anlattı. YATIRIMA DEVAM EDECEĞİZ
Türkiye'nin ihracatının artmasına katkı sağlamak amacıyla İstanbul Yeni Havalimanı'nda (İYH) 10 bin metrekarelik yeni bir tesisle hizmet vereceklerini belirten Burak Kılıç, "İYH'deki binamızda otomasyon da olacak. Özellikle global şirketlerde 1-2-3 yıllık sözleşmeler bile zorken, UPS, Türkiye'ye ve İstanbul'a olan güvenini 25 yıllık bir sözleşme imzalayarak gösterdi" diye konuştu. UPS Doğu Avrupa Başkanı Daniel Carrera ise, "Türkiye'ye yatırım yapmaya devam edeceğiz. Türkiye büyümekte olan pazarlardan biri. Türkiye pazarlama ağımızı genişletmemizde en önemli noktalardan biri biri olmaya devam edecek" dedi.