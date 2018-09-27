HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > UPS’den Türkiye’ye büyük yatırım

UPS’den ’ye büyük yatırım

ERDOĞAN YAPIK
ERDOĞAN YAPIK Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 27.9.2018
UPS’den Türkiye’ye büyük yatırım
Türkıye'deki faaliyetlerine 1988'de başlayan kargo şirketi UPS, 30'uncu yıldönümünü 'da kutladı. UPS Genel Müdürü ve UPS Başkanı Daniel Carrera, şirketin Türkiye ve İstanbul'a olan güven politikasını anlattı.

YATIRIMA DEVAM EDECEĞİZ
Türkiye'nin ihracatının artmasına katkı sağlamak amacıyla İstanbul Yeni Havalimanı'nda (İYH) 10 bin metrekarelik yeni bir tesisle hizmet vereceklerini belirten Burak Kılıç, "İYH'deki binamızda otomasyon da olacak. Özellikle global şirketlerde 1-2-3 yıllık sözleşmeler bile zorken, UPS, Türkiye'ye ve İstanbul'a olan güvenini 25 yıllık bir sözleşme imzalayarak gösterdi" diye konuştu. UPS Doğu Avrupa Başkanı Daniel Carrera ise, "Türkiye'ye yatırım yapmaya devam edeceğiz. Türkiye büyümekte olan pazarlardan biri. Türkiye pazarlama ağımızı genişletmemizde en önemli noktalardan biri biri olmaya devam edecek" dedi.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
UPS’den Türkiye’ye büyük yatırım
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN