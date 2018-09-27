Yan Sanayide büyük dönüşüm başladı

Sektörün önde gelen şirketlerinin katılımıyla 25-26 Eylül 2018 tarihlerinde düzenlenen 'III. Trend İnovasyon' etkinliğinin ikinci ve son gününde, tasarımcıların ve sponsorların desteği ve yabancı alım gruplarının katılımıyla renkli ve keyifli anlara sahne oldu.

SEKTÖR HEDEFLERİNE TREND İNOVASYONLA ULAŞILACAK

İstanbul Ticaret Odası 42. Zümre Toplantısının da yapıldığı etkinlikte Prof. Dr. Bülent Özipek 2030 hedeflerinin önemine ve realize edilmesi için yapılması gerekenlere dikkat çeken bir konuşma yaptı. Kalite, fiyat, hız, tasarım, çevre ve sürdürülebilirlik hususlarının konfeksiyon yan sanayi için büyük önem arz ettiğini ifade eden Özipek, direkt ihracatın artması için 'Trend İnovasyon' gibi etkinliklerin çok önemli olduğunu, bu sayede sektörün özgüveninin artacağını, dolayısıyla hazır giyim endüstrisine katma değer sunan yanının daha çok ön plana çıkabileceğini belirtti.

ETKİNLİK, 'YAN SANAYİ PASTASI'YLA SONA ERDİ

Etkinliğin son gününde katılımcılara keyifli anlar yaşatan bir pasta hazırlandı. Üzerinde yan sanayi ürünlerinin bulunduğu pasta, KYSD üyeleri ve katılımcılarla birlikte kesilerek misafirlere ikram edildi. KYSD Başkanı Dr. Murat Özpehlivan, bu ailenin bir parçası olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirirken, emeği geçen herkese sonsuz şükranlarını sunmayı bir borç bildiğini, gelecek senenin kurgusunu yapmaya şimdiden başladıklarını ve bunun heyecanını tüm yıl boyunca hissedeceklerini, böylece üretken bir STK olmanın hazzını hep birlikte yaşayacaklarını kaydetti.