33 mesleğin süresi doldu

Mesleki Yeterlilik Kurumu'nca (MYK) standardı yayımlanan 33 meslekle ilgili "Mesleki Yeterlilik Belgesi" zorunluluğu için tanınan süre dün sona erdi. Buna göre "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" sınıfta yer alan tren makinisti, otomotiv kaportacısı, bitim işlemleri operatörü, boyama operatörü ve PVC doğrama montajcısının arasında bulunduğu 33 meslekte "yeterlilik belgesi" olmayanlar artık çalışamayacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı'nca geçen yıl 48 mesleğe ilişkin belge zorunluluğu getirilmişti. Yeni 33 meslekle birlikte belge zorunluluğu olan meslek sayısı 81'e yükseldi. MYK Başkanı Adem Ceylan
yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulu'nun kendilerine "tehlikeli ve çok tehlikeli" sınıfta yer alan 161 mesleğe belge zorunluluğu getirme yetkisi verdiğini bildirdi. SAYI 400 BINI AŞTI
Ceylan, söz konusu 81 meslekte sınav ve belge ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılandığını söyledi. Ceylan, "Belgesiz çalışanların yapması gereken vakit kaybetmeden kurumumuzca yetkilendirilen bir sınav ve belgelendirme merkezine başvurmaları, işverenlerin yapması gereken ise belgesiz işçi çalıştırmamaları" dedi. MYK tarafından bugüne kadar 401 bin 495 çalışana mesleki yeterlilik belgesi verildi. ANKARA